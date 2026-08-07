Gianni Infantino llegó a Colombia para asistir a posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, da la bienvenida al país a Gianni Infantino, presidente de la FIFA / X: @FCFSeleccionCol.

Gianni Infantino arribó a Colombia en la madrugada de este viernes. El presidente de la FIFA llegó al país acompañado de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y esta tarde estarán presentes en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

“𝗟𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗯𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔, 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗜𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼“, publicó la Federación a través de sus distintas redes sociales, junto a unas fotos de Ramón Jesurún, presidente de la FCF, recibiendo a Infantino.

Inicialmente, la agenda de Infantino y Domínguez comenzará en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana, donde asistirán al “Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas”.

La visita de Gianni Infantino al país se da en medio de una gran polémica, tras el escándalo generado por su propuesta fallida de privatizar un porcentaje de la Copa del Mundo.

¿Qué quería Infantino?

Mediante la FIFA Forward Enterprise (FFE) se buscaba gestionar los derechos operativos y comerciales de la Copa del Mundo, y otras competencias con capital privado minoritario. Grandes cantidades de dinero llegarían a cambio para las Confederaciones que integran la FIFA.

Además de lo polémica que resultaba la propuesta, las Confederaciones estallaron en molestia al enterarse de esta a través de los medios de comunicación, no directamente por parte del mismo Infantino.

¿Infantino peligra en el cargo?

A raíz de esta situación, varias Federaciones y celebridades del fútbol han pedido a Gianni Infantino su dimisión inmediata como presidente de la FIFA. El suizo-italiano se mantiene firme en su decisión de continuar al frente de la entidad.

De igual manera, toda la Confederación Africana de Fútbol y la Federación Mexicana han expresado su respaldo al dirigente, para que continúe al frente de la entidad.

No obstante, el próximo 18 de marzo del próximo año se estarán llevando a cabo las elecciones presidenciales de la FIFA durante el próximo periodo. Por ahora, la única candidatura que se ha presentado es la de Infantino. El 18 de noviembre vencerá el plazo para presentar candidaturas a la presidencia del máximo ente regulador del fútbol en el mundo.