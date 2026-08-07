Alimentación escolar en el Chocó: una travesía diaria entre lanchas, trochas y caminatas

En varias zonas rurales del Chocó, los alimentos del PAE deben recorrer ríos, vías sin pavimentar y caminos veredales para llegar a las instituciones educativas más apartadas del departamento. Foto: suministrada.

En Colombia se ha trabajado en llevar la alimentación escolar a los estudiantes de colegios públicos en todo el territorio nacional; sin embargo, hay algunas que no tienen acceso fácil y dificultan su entrega.

Este es el caso del Chocó, donde poder llevar y entregar un plato de comida requiere de horas y una combinación de transporte fluvial, terrestre y largas caminatas. Esta situación se presenta, ya que en algunas zonas rurales no hay carreteras que faciliten su entrega, por lo que los alimentos deben ser llevados en pequeñas embarcaciones por los ríos Atrato, San Juan o Baudó antes de llegar a las escuelas ubicadas en distintas veredas del departamento.

La operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) es realizada por Fonpacífico en coordinación con la Gobernación del Chocó y las autoridades locales, con una cobertura del 99,3% en el departamento y 107.004 estudiantes que se han beneficiado.

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La logística inicia desde los centros de acopio municipales y exige mantener condiciones de conservación y tiempos de precisión durante los largos trayectos, que incluyen navegación, transporte por vías no pavimentadas y caminatas hasta las instituciones educativas.

Precisamente, desde los centros de acopio municipales, los alimentos son distribuidos en rutas fluviales y trayectos mixtos que tienen como objetivo garantizar que las raciones lleguen en buen estado y en los tiempos establecidos.

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Debido a esta situación, uno de los componentes diferenciales de la estrategia territorial es la incorporación de prácticas alimentarias de las comunidades indígenas y afrodescendientes con ajustes en el menú y preparación de los alimentos, facilitando el servicio y fortaleciendo la economía local.

A pesar de las dificultades, el componente nutricional y la alimentación escolar ayudan a la permanencia de los estudiantes en las aulas y al bienestar de miles de familias que tienen dificultades para acceder a los alimentos. En muchas ocasiones, las raciones representan una de las comidas más estables al día para niños y adolescentes.

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Pese a esto, el principal desafío sigue siendo el acceso. Es por esto que garantizar la alimentación no es solo una tarea administrativa, sino una operación territorial que junta logística, conocimiento del territorio y trabajo comunitario.

De igual manera, la continuidad del servicio sigue dependiendo de la capacidad de adaptar la operación a las condiciones cambiantes de los ríos, las vías y la dispersión rural que día a día son un desafío diferente.

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