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11 ago 2026 Actualizado 09:53

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Cifra de muertos en Chocó tras terremoto de 7.4 ascendió a 12: Gobernación

En medio del siniestro con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió diferentes partes de Colombia, la gobernadora del Chocó, dio parte de la situación.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó | Foto: Cortesía

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó | Foto: Cortesía

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó que se registran 12 personas muertas y 85 personas lesionadas tras el terremoto de 7.4 que ocurrió este 10 de agosto y tuvo como epicentro a este departamento.

Según la gobernadora, algunas de las personas heridas están siendo atendidas en el sistema hospitalario.

“Todavía tenemos fallas en el servicio del fluido eléctrico y una grave que nos ha dificultado mucho las comunicaciones y, sobre todo, la atención de la emergencia, que es la señal de telefonía celular y de internet”, explicó la mandataria.

También confirmó que, de acuerdo con el reporte hecho desde todos los municipios del departamento “da cuenta de gravísimas afectaciones físicas: destrucción de edificios públicos gubernamentales, viviendas e instituciones educativas y, por supuesto, un número aún mayor de viviendas averiadas y con fallas en la infraestructura”.

“Continuamos requiriendo material de sutura, sangre, líquidos y todo lo que se requiere en el hospital para poder seguir generando la atención mientras logramos el traslado de varios de nuestros pacientes al tercer nivel de complejidad”, concluyó.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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