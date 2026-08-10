Cifra de muertos en Chocó tras terremoto de 7.4 ascendió a 12: Gobernación

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó que se registran 12 personas muertas y 85 personas lesionadas tras el terremoto de 7.4 que ocurrió este 10 de agosto y tuvo como epicentro a este departamento.

Según la gobernadora, algunas de las personas heridas están siendo atendidas en el sistema hospitalario.

“Todavía tenemos fallas en el servicio del fluido eléctrico y una grave que nos ha dificultado mucho las comunicaciones y, sobre todo, la atención de la emergencia, que es la señal de telefonía celular y de internet”, explicó la mandataria.

También confirmó que, de acuerdo con el reporte hecho desde todos los municipios del departamento “da cuenta de gravísimas afectaciones físicas: destrucción de edificios públicos gubernamentales, viviendas e instituciones educativas y, por supuesto, un número aún mayor de viviendas averiadas y con fallas en la infraestructura”.

“Continuamos requiriendo material de sutura, sangre, líquidos y todo lo que se requiere en el hospital para poder seguir generando la atención mientras logramos el traslado de varios de nuestros pacientes al tercer nivel de complejidad”, concluyó.

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