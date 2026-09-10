“No estamos bien, pero estamos mejor que hace un mes”: Sara Meneses, afectada por el terremoto

El pasado 10 de agosto Colombia vivió uno de los terremotos más fuertes de su historia, este dejó varias zonas del país afectadas, entre ellas: Chocó, Cali y el Eje Cafetero.

Sara Meneses se encuentra en la cabecera municipal de San José del Palmar, lugar donde fue el epicentro del terremoto.

¿Cómo fue el momento del terremoto?

“Hace treinta días yo me encontraba en mi casa, en San José del Palmar, con mi mamá, ya nos habíamos levantado a iniciar el día cuando sentimos esa sacudida. La primera reacción fue salir corriendo de la casa. Ese día fue diferente, fue muy duro y toda la gente estaba en la calle en menos de 30 segundos”.

En la cabecera municipal de San José del Palmar son alrededor de 5.000 habitantes, pero están distribuidos en veredas y en corregimientos. Hay dos corregimientos cercanos, la Italia Chocó, San Pedro de Ingara Chocó y 17 veredas.

¿Qué ha pasado con los derrumbes?

“Nosotros volvimos a tener carretera tres días después del terreno. Hay una máquina pequeña del municipio que está en constante trabajo, pero no da abasto. Hemos recibido imaginarias prestadas de otros municipios cercanos, como el Pueblo Rico, pero no hay un comunicado oficial donde se nos asegure que la vía va a estar bien todos estos meses y nosotros dependemos únicamente de esa vía”.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: