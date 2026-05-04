Gobernadora del Chocó denunció crisis en hospital de segundo novel del departamento

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, confirmó recientemente la crítica situación del Hospital San Francisco de Asís, confirmando que la infraestructura presenta graves daños.

“En los últimos días el hospital ha tenido que declarar la alerta roja hospitalaria por una sobre ocupación del 340% con el servicio de urgencias colapsado. El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud” indicó la gobernadora.

La mandataria expresó su angustia por el estado del hospital y señaló la necesidad urgente de inversión para su recuperación.

“Es necesario un plan de choque urgente que permita estabilizar el servicio y salvaguardar la vida y la dignidad de sus usuarios. La administración departamental ha extendido la declaratoria de emergencia sanitaria frente al colapso de la red. Dentro de las limitaciones de la intervención, hemos ofrecido aunar esfuerzos en las obras necesarias para ampliar la capacidad de atención del hospital”, reiteró.

Este pronunciamiento se suma a las preocupaciones por la intervención de la Superintendencia de Salud en el hospital y la lucha histórica por su funcionamiento.

Respuesta de la Supersalud

El Superintendente de Salud Daniel Quintero le respondió a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curi sobre la situación del hospital.

“Gobernadora, resuelto. Me informa la interventora que la viga canal que queda entre la cubierta y el cielo falso estaba obstruida por las hojas de un árbol. Ya se solucionó. Sin embargo, vamos a revisar que está pasando y como ha avanzado la intervención”, señaló.