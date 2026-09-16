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Colombiano que fue detenido en centro de inmigración de ICE en Louisiana contó su experiencia

Néstor David Sierra Martínez, colombiano que recientemente regresó al país tras permanecer detenido en un centro de inmigración de ICE en Louisiana, Estados Unidos, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre dicha experiencia.

Sierra duró 38 días detenido, los cuales, según dijo, los tomó como parte de un retiro.

“Esto fue un tema personal, tiene que ver mucha la fuerza mental”, dijo.

De acuerdo con su relato, al ser capturado lo llevaron a un tipo de bodega, le hicieron el registro y le pidieron firmar el desistir de asilo que tenía, sin embargo, él ya tenía pensado devolverse al país.

“Me quitaron mis pertenencias, me trasladaron a un cetro de detención, duré una noche y posteriormente me llevaron a otro”, contó, señalando que en medio de estos traslados iba con esposas de manos y pies.

Luego, fue recibido en el otro lugar, le entregaron 4 mudas de vestir y le asignaron su celda. “Nunca hubo maltrato, no son personas con armas, es una compañía privada, es una bodega grande con 72 literas. Hay dos televisores, uno de español y otro de inglés, hay play station 4, ocho teléfonos, tablets para jugar, entonces yo lo tomé como un retiro”.

Finalmente fue enfático en mencionar que no a todo el mundo le va así, “reitero, es un tema personal y no se puede generalizar.