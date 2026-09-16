Advierten escasez de agua en zonas rurales de Pasto

El alcalde Rafael Acevedo aseguró que el suministro no afectará la disponibilidad de agua para de Tunja.

Pasto - Nariño

Hay alerta en Pasto tras una escalada de incendios y escasez de agua en zonas rurales por la reducción de lluvias que se ha extendido por más de tres meses, generando dificultades por la reducción de los caudales que alimentan sus acueductos comunitarios.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Pasto, teniente Ricardo Méndez Castrillón, advirtió que el déficit de lluvias ha comenzado a generar problemas de disponibilidad de agua en parte de los 18 corregimientos y 144 veredas del municipio, en estos territorios, muchas comunidades no dependen directamente de la red de abastecimiento que atiende a la ciudad, sino de acueductos veredales alimentados por quebradas, riachuelos, nacimientos y otros afluentes.

La disminución del nivel de estas fuentes hídricas deja a las comunidades rurales en una condición de mayor vulnerabilidad frente a las temporadas secas, afectando no solo la disponibilidad de agua de consumo, sino también para riego, actividades de agricultura y ganadería.

Por esta razón, Bomberos hizo un llamado al uso racional del agua y pidió evitar actividades como el lavado de vehículos, fachadas y grandes superficies cuando no sean necesarias, además la situación ambiental registra afectaciones por un incremento de incendios de cobertura vegetal que requieren de este vital líquido para ser atendidos.

De acuerdo con Bomberos, únicamente durante septiembre se habían registrado 28 incendios forestales que afectaron cerca de 300 hectáreas de vegetación, además de 38 quemas y cinco emergencias relacionadas con residuos.

Según las autoridades, la mayoría de estos incendios estaría relacionada directa o indirectamente con acciones humanas derivadas de quemas que están prohibidas.