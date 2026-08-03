Bogotá rindió homenaje al legado de la lideresa Virgelina Chará: “Educar para la paz”

En el Muelle de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA), en el centro de Bogotá, se llevó a cabo el encuentro cultural y de memoria enmarcado en el proyecto titulado “Franja ConMemoria”. Iniciativa que busca fortalecer el reconocimiento a las víctimas del conflicto armado, visibilizar los procesos de memoria en Bogotá y seguir los avances en la construcción de la paz.

Durante la jornada, la ciudadanía y las diferentes organizaciones sociales lideradas por Virgelina Chará, se reunieron para honrar el legado de la lideresa afrocolombiana y defensora de los derechos humanos. Su trabajo transformó el tejido social a través del tejido y el bordado, sanando las heridas del pasado.

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Un tributo a los saberes del Pacífico

El evento contó con un espacio de diálogo sobre los procesos realizados por la lideresa, además de los testimonios de personas que trabajaron con ella, en las organizaciones, como la Unión de Costurero, la fundación ASOMUJER y Trabajo, y la red de Pro-tejedores de Memoria. Además, se socializó el impacto causado a diferentes poblaciones, mujeres y víctimas de la violencia, estudiantes, profesionales y colectivos que trabajaron en conjunto, contribuyendo a la memoria colectiva.

Las actividades realizadas, estuvieron enmarcadas en celebrar y conmemorar el legado de Virgelina Chará, a través de:

Una exposición textil: Realizada por personas cercanas a la lideresa, reflejando gran parte de su trabajo a través del tejido , y como muestra conmemorativa colectiva que permite sanar y reparar.

Realizada por personas cercanas a la lideresa, , y como muestra conmemorativa colectiva que permite sanar y reparar. Presentación de un documental: En el que se evidenció el trabajo de varias lideresas en Bogotá , sus actividades y procesos para seguir apostándole a la paz.

En el que se evidenció el , sus actividades y procesos para seguir apostándole a la paz. Intervención musical del grupo Memorias Cantadas: Recordando aquellos versos y canciones utilizados por Virgelina Chará, como parte de sus procesos de sanación .

Recordando aquellos versos y canciones utilizados por Virgelina Chará, . Muestra gastronómica de saberes y sabores ancestrales del Pacífico colombiano: A través de los platos que acompañaban a la lideresa, en los espacios que intervino con el tejido, como por ejemplo la arepa de huevo, el aborrajado, las marranitas, y el viche.

Virgelina Chará: una vida de resistencia y tejido comunitario

Virgelina Chará, fue una lideresa afrocolombiana, defensora de los derechos humanos y víctima del conflicto armado, que realizó una apuesta de reparación y memoria utilizando el tejido y el bordado como medio de sanación y dignidad para las mujeres víctimas de la violencia.

Su historia estuvo marcada por tres episodios de desplazamiento forzado. En 1985, cuando fue desplazada de su territorio, por oponerse a la construcción del embalse Salvajina. Luego abandonó Suárez, Cauca su tierra, al presentar denuncias contra grupos armados en el marco del conflicto armado, y en 2003, cuando la violencia en la capital vallecaucana, Cali, la llevó a movilizarse a Bogotá. A pesar de las amenazas, Virgelina Chará continuó su labor social, acompañando a comunidades víctimas del conflicto armado, especialmente mujeres.

En 2005 fue postulada al Premio Nobel de Paz. En 2015 continuó su lucha por visibilizar las desapariciones forzadas en el país. En 2022 presentó una propuesta de intervención artística, en el Palacio de Justicia, junto con la fundación ASOMUJER y Trabajo, y La Unión de Costurero.

A pesar de su muerte, en abril de este año, su legado permanece como invitación para reconocer el papel de las mujeres víctimas del conflicto armado y asimismo, del tejido que ha transformado los relatos y testimonios de la violencia, en una propuesta de patrimonio tangible, espacio de memoria, cuidado y dignidad.

Muerte de líderes sociales: ¿Cómo va la cifra?

Se registra la muerte de 88 líderes sociales y defensores de derechos humanos, en lo que va del 2026, según los datos proporcionados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

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Esta cifra refleja la pérdida de saberes y tradiciones en el territorio nacional, además, de la importancia de proteger estos conocimientos y formas de reparación. “Porque el arte, el tejido, la gastronomía y la música, se convierten en puentes creadores de memoria, y en consecuencia, de paz”, así lo expresó Blanca Andrea Sánchez, la directora de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA).