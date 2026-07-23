Encuesta de alcaldes 2026 favoreció a Carlos Fernando Galán: Ranking mejores valorados de Sudamérica

La consultora Global CB, líder en el estudio del clima social, publicó el informe de junio, en el que evalúa la percepción de la ciudadanía (positiva y negativa) frente a la ejecución de sus propios alcaldes. En este documento, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán entró en el top 6 de Sudamérica.

La encuesta divide la percepción entre calificación positiva (Buena y Muy buena), negativa (Mala y Muy Mala) y un porcentaje de abstención/desconocimiento (NS/NC).

El informe permite rastrear los aumentos o las caídas mensuales en puntos porcentuales como resultado de las políticas públicas o contingencias locales de cada ciudad.

¿Quiénes puntean en el ranking?

Los tres alcaldes capitalinos mejor valorados por la ciudadanía fueron:

Carolina Mejía de Santo Domingo, República Dominicana (58,9%) Mayer Mizrachi de Ciudad de Panamá, Panamá (52,5%) Clara Brugada de Ciudad de México, México (51,8%)

Por otra parte, los alcaldes que tuvieron menor puntuación, ocupando los últimos lugares del ranking fueron

Luis Bello de Asunción, Paraguay (20,1%) César Dockweiler de La Paz, Bolivia (22,2%) Ricardo Quiñones de Guatemala (23,5%)

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Alcalde Carlos Fernando Galán Ocupó el sexto puesto

Los reportes del CB Global arrojan que el alcalde obtuvo una imagen positiva del 44,3% (18,9% muy positiva y 25,4% positiva) posicionándolo en sexto puesto.

Entre las razones detrás de la estabilidad en la imagen positiva del alcalde Galán, la Alcaldía Mayor ha destacado en la rendición de cuentas la materialización de las apuestas en infraestructura, movilidad y desarrollo de programas sociales.

El alcalde ha destacado la primera línea del metro de Bogotá, la cual se encuentra en el 79% de su ejecución, ya cuenta con 13 trenes en Colombia y con pruebas exitosas alcanzando hasta 90 km/h.

En los programas sociales, destacan los 32.000 subsidios entregados para nuevas viviendas, “más del doble de lo que hicieron las administraciones anteriores en cuatro años” señaló el alcalde, generando soluciones habitacionales y activando la economía.

En cuanto a los proyectos y mallas viales, la Alcaldía resalta la entrega de 24 grandes obras de infraestructura (Avenida Laureano Gomez, Mutis, Caracas Sur y Rincón). Además, está la proyección para la entrega de 5 tramos de la AV 68 y la entrada en funcionamiento del TansMiCable de San Cristóbal.

En el tema de seguridad, el alcalde destacó que 9 de 11 delitos de mayor impacto han bajado entre 2024 y 2025, resaltando una reducción de robo a bancos (-73,3%), comercios (-30,3%), de carros (-21,7%), extorsión (-20,3%) y robo de motos (-14,5%). Adicionalmente, la Alcaldía destinó recursos para arreglar el 70% de las patrullas y motos de la Policía y conectar alrededor de 14 mil cámaras al centro de monitoreo C4(punto central de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones) y señaló que a futuro se usará inteligencia artificial para responder más rápido a las emergencias y se fortalecerán las redes con la comunidad para prevención del delito.

Alcalde Galán en conferencia de prensa. Cortesía: NurPhoto / Colaborador GettyImges / NurPhoto Ampliar Alcalde Galán en conferencia de prensa. Cortesía: NurPhoto / Colaborador GettyImges / NurPhoto Cerrar

Finalmente, desde la Alcaldía señaló el éxito en la implementación de espacios de diálogo ciudadano (“Pregúntele a la Administración local”) y el impulso a la plataforma de Datos Abiertos para promover la veeduría pública.

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