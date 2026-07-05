Secretaría de Movilidad de Bogotá investiga filtración de base de datos de la entidad

Colombia, el 2do país con más hackeos no hace parte de iniciativa de EE.UU. contra ransomware / picture alliance

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que, tras el resultado de algunas verificaciones técnicas, la entidad fue víctima de filtración de información “asociada a una base de datos histórica administrada por un tercero proveedor tecnológico de la entidad, utilizada como fuente de consulta interna para procesos operativos específicos”.

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De acuerdo con lo entidad, “la información comprometida corresponde a registros históricos cuyo alcance, volumen, periodos de tiempo involucrados y nivel de exposición continúan siendo objeto de validación técnica especializada”.

Ante la situación, la Secretaría “activó de manera inmediata sus protocolos institucionales de gestión y respuesta a incidentes de seguridad de la información, conformó la mesa de crisis correspondiente y desplegó las acciones técnicas necesarias para la contención, análisis y seguimiento del evento”.

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Por otra parte, la entidad ya requirió al proveedor tecnológico para que adopte de manera inmediata medidas de contención y fortalezca los controles de seguridad y así establecer “con precisión las circunstancias y el impacto del incidente”.