Estas son las medidas y restricciones para este puente festivo en Bogotá y Cundinamarca.

Comenzó el plan éxodo para este puente festivo de la independencia. En Cundinamarca, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Movilidad, se espera la movilización de más de 2.114.036 vehículos por los corredores viales del departamento. De este total estimado, cerca de 205.999 vehículos transitarán por el corredor de Soacha y aproximadamente 167.491 por el corredor La Mesa – Girardot.

Para garantizar la seguridad y facilitar el tráfico se implantarán reversibles, es decir, carriles en un solo sentido para facilitar el retorno, especialmente en vías como Mondoñedo–Soacha, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. desde la avenida Canoas hasta la avenida San Marón, y el tramo Apulo-Mosquera entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m. del lunes.

También hay restricción para los vehículos de carga pesada. Específicamente, rige prohibición para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas en diferentes horarios de la red vial nacional y departamental así:

Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y Ramal a Soacha

Viernes 17 de julio: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m.

Sábado 18 de julio: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

Lunes 20 de julio: de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao

Sábado 18 de julio: de 10:00 a. m. a 10:00 p.m.

Lunes 20 de julio: de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

En Bogotá se prevé la salida de más de 1,16 millones de vehículos. La Alcaldía dispondrá de hasta 300 personas, entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito, Gerentes de Vía y Policías de Tránsito, quienes estarán distribuidos en los corredores de ingreso y salida de Bogotá para la regulación del tráfico.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad informó que se van a hacer ajustes en los tiempos semafóricos en aquellos corredores que registren mayor flujo vehicular.

En cuanto al pico y placa regional en Bogotá, que se aplicará este lunes 20 de julio, la medida regirá en nueve corredores de ingreso a la ciudad que son los siguientes:

Autopista Norte: entre el peaje Andes y el Portal Norte de TransMilenio (sentido norte-sur).

entre el peaje Andes y el Portal Norte de TransMilenio (sentido norte-sur). Autopista Sur: entre el límite con Soacha y la avenida Boyacá (sentido sur-norte).

entre el límite con Soacha y la avenida Boyacá (sentido sur-norte). Avenida Centenario (calle 13): entre el río Bogotá y la avenida Cali (sentido occidente-oriente).

entre el río Bogotá y la avenida Cali (sentido occidente-oriente). Avenida Calle 80: entre el puente de Guadua y el Portal 80 de TransMilenio (sentido occidente-oriente).

entre el puente de Guadua y el Portal 80 de TransMilenio (sentido occidente-oriente). Carrera Séptima: entre las calles 245 y 183 (sentido norte-sur).

entre las calles 245 y 183 (sentido norte-sur). Avenida Boyacá (vía al Llano): entre el túnel Argelino Durán Quintero y la antigua vía al Llano (sentido sur-norte).

entre el túnel Argelino Durán Quintero y la antigua vía al Llano (sentido sur-norte). Vía Suba-Cota: entre el río Bogotá y la calle 170 (sentido norte-sur).

entre el río Bogotá y la calle 170 (sentido norte-sur). Vía La Calera: entre el peaje Patios y la carrera Séptima (sentido oriente-occidente).

entre el peaje Patios y la carrera Séptima (sentido oriente-occidente). Vía a Choachí: entre la vía Monserrate y la avenida Circunvalar (sentido oriente-occidente).

Así será la restricción:

12:00 del mediodía a 4:00 p.m.: Únicamente ingresan vehículos con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Únicamente ingresan vehículos con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8). 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: Únicamente ingresan vehículos con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

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