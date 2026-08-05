Ciclovía nocturna en Bogotá este jueves, 13 de agosto: rutas, cierres viales, horarios y más

Este jueves, 13 de agosto, Bogotá vivirá una nueva jornada de ciclovía nocturna en el marco del Festival de Verano número 29 que tendrá la ciudad, que ya inició el pasado 31 de julio y se extenderá hasta el 31 de agosto.

Lea más: Bogotá tendrá Ciclovía Nocturna este jueves 13 de agosto

Esta jornada, según informó la Alcaldía de Bogotá, traerá a la ciudadanía una dinámica denominada los ciclopaseos por los ‘Distritos Creativos’ de la ciudad. Allí, quienes participen podrán descubrir algunos de los espacios culturales más emblemáticos de la capital del país.

Por eso, en Caracol Radio le contamos todos los detalles para que sepa cómo participar, los horarios, los cierres viales, y mucho más de esta ciclovía que, entre otras cosas, también se hace en el marco de los 488 años de Bogotá.

¿A qué hora inicia y a qué hora termina la ciclovía nocturna del jueves, 13 de agosto?

Según informó el distrito, el inicio de la jornada de la ciclovía nocturna este jueves, 13 de agosto, será a las 6:30 de la tarde, y acabará hacia la media noche.

Para esta edición, el recorrido contará con un total de 94,01 kilómetros habilitados en todo Bogotá.

Le puede interesar: Más de 1000 vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá: Conozca los perfiles y cómo aplicar

¿En dónde inicia y en dónde termina la ruta para esa jornada de ciclovía?

Por otro lado, el recorrida de la ruta en esta ciclovía nocturna iniciará desde la calle 12 con carrera Séptima y finalizará en la calle 60 con carrera Séptima.

Adicionalmente, habrán unas estaciones habilitadas que estarán ubicadas en la Carrera Séptima con calles 15, 28 y 60.

Ahora, en el caso de los ciclopaseos, la ruta iniciará en la Plaza de Bolívar y finalizará en el Parque de los Hippies, en Chapinero.

Si usted quiere participar en esta dinámica debe inscribirse haciendo clic aquí.

¿Cierres viales por la ciclovía nocturna del jueves, 13 de agosto?

Lea también: Secretaría de Movilidad de Bogotá lanzó iniciativa en el Día del Taxista: Conozca de qué se trata

Finalmente, los cierres viales estarán definidos en el tramo ya mencionado de la Carrera Séptima, por lo que deberá tenerlo en cuenta a la hora de planear su transporte.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: