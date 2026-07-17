‘Cien años de soledad’: el tráiler de la segunda parte de la serie ya está disponible

Netflix presentó el tráiler oficial de la segunda y última parte de “Cien años de soledad”, la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, y confirmó que el desenlace de la historia llegará durante agosto con un estreno dividido en dos momentos.

Los primeros siete episodios de esta última entrega estarán disponibles a partir del 5 de agosto. El 26 de agosto llegará un episodio especial de mayor duración que funcionará como el Gran Final de una de las producciones audiovisuales más ambiciosas realizadas en Latinoamérica.

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¿Qué mostrará esta parte de la historia?

El nuevo adelanto revela el destino de Macondo y de las nuevas generaciones de la familia Buendía. La trama retomará los sucesos posteriores a la firma del armisticio, aunque la paz nunca llegará por completo al pueblo: el tráiler adelanta un atentado de los conservadores contra el coronel Aureliano Buendía y la llegada de Fernanda del Carpio, quien se casará con Aureliano Segundo.

Paralelamente, José Arcadio Segundo cumplirá uno de los sueños del patriarca al conectar Macondo con el resto del país mediante la llegada del tren, hecho que abrirá paso a la compañía bananera y acelerará la transformación y posterior decadencia del pueblo.

Nuevos rostros y actores que regresan

La segunda parte incorpora nuevos integrantes al elenco: Julián Román como los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo, María Adelaida Puerta como Amaranta Buendía, Ángela Cano como Petra Cotes, Carla Baratta como Fernanda del Carpio, Daniella Reyes como Remedios, la Bella, y Juanita Molina como Meme. También regresan Claudio Cataño en el papel del coronel Aureliano Buendía y Marleyda Soto como Úrsula Iguarán.

Una historia pensada en dos partes

Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, explicó que la adaptación fue concebida desde el inicio para desarrollarse en dos entregas: mientras la primera se centró en la fundación de Macondo como una utopía, esta segunda mostrará su transformación y destrucción.



