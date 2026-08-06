Así es Mesa Franca y ‘la olla dominical’ que le apuesta a la tradición colombiana en Bogotá

Ubicado en la Calle 61 #5-56 en Bogotá, se encuentra el restaurante colombiano Mesa Franca. Además de sobresalir por su ubicación, en una de las zonas gastronómicas más interesantes y concurridas de la capital, el lugar es un obligatorio para los amantes de la cocina colombiana.

Uno de los protagonistas de este espacio, una casa republicana que conserva gran parte de su estructura original, es una barra amplia y muy viva, en donde preparan coctelería de autor y en donde convergen varios ambientes, que van desde un salón interior personalizado y cálido, hasta un patio semiabierto con una luz natural encantadora en el día y fresca en la noche.

“Nuestra cocina es franca y espontánea, fundamentada en sabores criollos y técnicas nativas. Valoramos y honramos las raíces de nuestra cocina porque no hay nada más colombiano que cocinar con producto colombiano”, se lee en su página.

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La cocina criolla, mestiza e indígena, en la que se difunden los productos locales y con producción responsable, tiene un componente central: la hoguera de leña, en donde se hacen desde sancochos, hasta sudados y cocidos, preparaciones que reúnen generaciones enteras compartiendo la mesa.

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Cabe resaltar que el compromiso por Colombia también se refleja en su operación actual: el restaurante trabaja de la mano de más de 20 productores locales y utiliza aproximadamente un 95% de producto colombiano dentro de su cocina.

Qué es ‘la Olla Dominical’

Precisamente, pensando en esa necesidad de compartir, conversar y permanecer, llegó a Mesa Franca, ‘La Olla Dominical’, una experiencia que transforma los domingos en un homenaje a la cocina tradicional colombiana con técnica en leña, recetas regionales y tradicionales.

El restaurante, reconocido como uno de los mejores en Latinoamérica, según los Latin America’s 50 Best Restaurants 2022, cada domingo, entre la 1:00 p.m. y las 5:00 p.m, ofrece un menú rotativo inspirado en algunas de los platos más emblemáticos de la cocina colombiana, como sancocho valluno, cazuela de fríjoles, sudado de pollo, ajiaco, mote de queso y mute santandereano.

“Queríamos crear una experiencia local alrededor de platos tradicionales que a la gente le encantan, pero preparados con ingredientes de primera calidad y con la sabrosura que representa a Mesa Franca”, comparte María Paula Amador, sommelier, gerente y cofundadora del restaurante.

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La propuesta cambia semanalmente y también ha contado con la participación de cocineros regionales invitados, convirtiendo cada domingo en una nueva oportunidad para descubrir sabores tradicionales desde distintas regiones del país.

Más allá de la nostalgia, “la Olla Dominical” nace de una idea simple: volver a darle espacio a preparaciones profundamente colombianas con las que muchas personas crecieron, pero que cada vez se cocinan menos en casa.

Además, la experiencia busca rescatar ese ritual de compartir en un ambiente relajado, acompañado de buena música y DJs invitados.