‘Spider-Man: Brand New Day’, la película más taquillera del 2026

Con tan solo una semana en cartelera, ‘Spider-Man: Brand New Day’ se convirtió en la película más taquillera de 2026, tras recaudar 1.155 millones de dólares a nivel internacional, según informa la revista Variety.

De acuerdo con el semanario, la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya desbancó a ‘Toy Story 5’, que tras su estreno en junio ha acumulado 1.067 millones de dólares en el mundo.

El hito se suma a otros más que ha acumulado el filme. ‘Spider-Man: Brand New Day’ rompió un récord histórico de preestrenos al recaudar 72 millones de dólares en la taquilla norteamericana y superar a ‘Avengers: Endgame’, que sumó sesenta millones de dólares antes de su debut en salas.

Igualmente, la más reciente película del Universo Marvel logró el mayor debut en taquilla en EE.UU., con 360 millones de dólares, y el segundo estreno mundial de todos los tiempos con 932 millones de dólares.

La adaptación de Destin Daniel Cretton alcanzó los cuatrocientos millones de dólares en Norteamérica en sus primeros cuatro días, convirtiéndose en la cinta más rápida en lograrlo, y a nivel mundial superó los mil millones de dólares en solo seis días, la segunda más rápida en hacerlo, solo por detrás de ‘Avengers: Endgame’.

El reparto de esta nueva película incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

Spider-Man también fue un éxito en Colombia

El éxito de Spider-Man llegó también a Colombia, en donde niños, familias y fans de todas las edades podrán vivir la emoción del personaje más allá de la pantalla. Como ejemplo de lo anterior habrá espacios temáticos, activaciones en retail y una amplia oferta de productos oficiales harán parte de una iniciativa que busca convertir una visita al centro comercial en un plan para compartir en familia.

“Spider-Man ha acompañado a generaciones enteras con historias que inspiran valentía, responsabilidad y perseverancia. Hoy queremos que esa conexión trascienda el cine y se convierta en una experiencia que las familias puedan vivir juntas, descubriendo nuevas formas de acercarse a uno de los super héroes más queridos del mundo”, explicó Laura Bonnet, Gerente de Marketing para Disney Consumer Products, Caribbean & South Andean de The Walt Disney Company Latin America.

La campaña de Spider-Man también llegará a los principales puntos de venta del país a través de una amplia oferta de productos desarrollados por importantes aliados comerciales, llevando el universo del personaje a categorías como juguetes, calzado, moda, útiles escolares, accesorios, artículos para el hogar y coleccionables.