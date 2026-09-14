Alcaldía de Manizales y el MinCultura estudian alternativas para recuperar bienes patrimoniales

Manizales

En las últimas horas, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas y la ministra de Cultura, Paola Holguín, recorrieron algunas infraestructuras afectadas por el sismo para conocer de primera mano las verdaderas necesidades que existen para efectuar las futuras acciones de recuperación, así lo indica el mandatario local.

“Vino directamente a chequear lo que sufrió el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad, miró los daños que se produjeron en el edificio de la gobernación, el edificio contiguo a este conocido como el de ‘la licorera’ y la catedral. Allí entramos, revisamos en compañía del monseñor las afectaciones. Por otra parte, le contamos lo que pasó en los colegios que son patrimoniales que, por fortuna, tienen seguro, pero es un trabajo articulado con la Unidad de Patrimonio del ministerio y estamos en evaluación”.

La Jefe de la cartera ministerial destacó la atención hecha por la administración municipal y anunció que la reconstrucción requerirá la participación conjunta de los sectores público, privado, la academia y la ciudadanía.

“La capital del departamento de Caldas avanza, está de pie, están haciendo la tarea y se empeñan en el proceso de reconstrucción de todos los damnificados. Viene la etapa más larga y costosa, tendremos que unirnos todos, sector público, privado, la academia y nadie se puede quedar atrás, las familias se deben recuperar, sus casas, la catedral y todos los bienes patrimoniales”, señala Paola Holguín, ministra de Cultura.

Le puede interesar: “Estamos iniciando la reconstrucción”: Fedecafé sobre afectados por terremoto en el Eje Cafetero

Por el momento, la alcaldía y el ministerio mantendrán el trabajo articulado para definir las acciones de recuperación de bienes patrimoniales como la catedral y demás inmuebles que hacen parte de la memoria arquitectónica de la ciudad.