Murió mujer trans al recibir, presuntamente, un disparo de exalcalde en una residencia en Manizales

Manizales

Se trata de Duan Felipe Fontalvo Flórez, de 30 años, natural de Riohacha (La Guajira), quien falleció en la madrugada del jueves 5 de marzo en el Hospital de Caldas, allí permanecía luego de que recibir, presuntamente, un disparo por parte del exalcalde de Filadelfia (Caldas), William Noreña, en una residencia en el centro de Manizales.

“Durante su estancia hospitalaria requirió de varias intervenciones quirúrgicas y en el curso de su evolución clínica desarrolló un cuadro de sepsis abdominal y falla orgánica múltiple. Pese a los esfuerzos del equipo asistencial, el estado de salud de la paciente evolucionó de manera desfavorable desarrollando choque e hipoxemia profunda que condujeron a su fallecimiento el 5 de marzo de 2026 a las 2:15 a. m.”, señala en un comunicado el SES Hospital de Caldas.

Andrés Mauricio Gaitán, secretario del Interior de esta capital, indica en su reporte oficial que “tuvimos conocimiento que Fontalvo Flórez, perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, falleció producto de las heridas ocasionadas por el exmandatario municipal al interior de la residencia Media Luna. Lamentamos la muerte de esta persona; el agresor está detenido y el proceso judicial determinará las acciones a que haya lugar e invitamos a la ciudadanía a ser tolerantes y al diálogo para arreglar sus diferencias”.

Mientras tanto, la otra persona que recibió un disparo en uno de sus glúteos en medio de este hecho, se encuentra en cuidados intensivos en otro hospital en Manizales.