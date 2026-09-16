Los campesinos en Villamaría (Caldas) están preocupados por el ataque de pumas a terneros y vacas

Villamaría

La Alcaldía de Villamaría (Caldas) adelanta acciones concretas de prevención frente a los reportes sobre la presencia de pumas en zona rural del municipio, donde en compañía de la autoridad ambiental del departamento, se definen las estrategias que permitan proteger tanto a las comunidades como a la fauna silvestre.

“Al enterarnos de esto, avisamos a Corpocaldas y policía de carabineros, pero primero validamos la información porque en casos anteriores era falso, pero ahora en la vereda El Montaño, con registros fotográficos y videos, se evidencia la presencia de un puma y los ataques a terneros. Hemos desarrollado mesas técnicas con la corporación autónoma regional y entidades territoriales, donde se han planteado estrategias de ahuyentamiento de pumas, evitar la provocación cuando se note que el animal está cerca sin hacerles daño”, indica Héctor Hebert Aguilar, coordinador de la División ambiental de la Secretaría de Planeación de Villamaría.

Agrega que el jueves 17 de septiembre visitarán dicha vereda para reunirse con los líderes y conocer de primera mano lo que ocurre con el puma y los animales de los campesinos que han sido víctimas de ataque, presuntamente. No obstante, Aguilar, aduce que el turismo desbordado puede ser una posible causa de que los grandes felinos estén afectando a los habitantes del área rural.

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“Los residuos que arrojan los turistas a la deriva genera que el puma busque alimento en otra parte diferente a su hábitat, puesto que al no conseguirlo recorre otros lugares, por eso es visto por campesinos y productores rurales. Haremos un trabajo pedagógico con la población y estamos definiendo efectuar una presencia más seguida, sobretodo, los fines de semana donde hay muchos visitantes que de manera irresponsable lanzar basuras afectando el medio ambiente”, señala el Coordinador de la División ambiental de la Secretaría de Planeación de Villamaría.

El funcionario indica que el alto flujo de turistas y los residuos que estos arrojan en esta parte del departamento, obliga a los pumas a emigrar de su hábitat natural.

Desde la Alcaldía de Villamaría reiteran el llamado a la comunidad a reportar cualquier avistamiento o situación relacionada con esta especie y evitar perseguir, acorralar, capturar o intentar acercarse a los animales. Entre tanto, se continuará acompañando a los productores y atendiendo de manera responsable las situaciones que se presenten.