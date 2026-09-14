“Físicamente, sufrí una desviación en la columna”: sobreviviente del terremoto en Manizales

Edificio Los Quindos, donde vivía Johan Buitrago y su pareja, en Manizales. Uno de los inmuebles con orden de demolición. Fotos suministradas.

Manizales

Esta es la historia de Johan Marcel Buitrago Ramírez, un periodista residente del edificio Los Quindos, en el sector de Milán, quien el 10 de agosto a las 7.34 minutos descansaba en su apartamento. Logró salir con sus vecinos, pero lastimosamente este fue uno de los puntos de la ciudad, donde el terremoto arrancó vidas humanas. Asegura que ha sido una experiencia muy fuerte, psicológicamente.

“Yo no salí esperando a que terminara el temblor, pero entre más aumentaba me atemoricé , por lo que corrí, con mi pareja intentamos escapar, pero la puerta se atrancó por el mismo movimiento, logramos salir, bajamos las escaleras evidenciando que era muy grave lo que ocurría, se formó una estampida entre los vecinos intentando salir del edificio, pero había mucho polvo por la caída de escombros. La pared de una fachada nos cayó a cuatro personas, entre ellas a Catalina, la estudiante de medicina que murió. A mí me rompió la cabeza, pero no fracturó los brazos porque yo me cubría y quedé inconsciente, pero me despertó enseguida los golpes del material que caía y alguien me ayudó a salir”, cuenta Johan Marcel.

Este joven afirma que la recuperación ha sido fuerte y dolorosa. Tiene lesiones severas, entre ellas una en su columna. Esto nos dijo.

“No he tenido tiempo de sentarme a pensar, no he recurrido a la terapia porque estoy solucionando los temas relacionados de vivienda, reubicación y conseguir las cosas que se perdieron. Físicamente, me quedó una desviación en la columna cervical, la cual en este momento está en estudios, tengo golpes en diferentes partes de mi cuerpo. En la cabeza, me cosieron alrededor de 15 puntos y todavía estoy en recuperación; no puedo levantar uno de mis hombros y sufrí varios hematomas y pequeñas lesiones que están sanando”.

Agradecimiento por estar vivo

“Tengo mucha tristeza, pero también inmenso agradecimiento”, dijo a estos micrófonos este joven, habitante del edificio Los Quindos en Milán. Quien en su relato también nos contó cómo ha sido su reubicación y el panorama en el contexto laboral.

“Cuando estaba en urgencias agradecí por la magnitud del hecho y la gravedad, estaba expuesto, como a un vecino que casi pierde la movilidad de sus piernas, entonces tengo mucho agradecimiento, pero también mucha tristeza porque el comercio y vecindad que había en el sector era muy movido, ahora los empleos se perdieron; yo tengo lesiones, pero se recuperan. Tuve que reubicarme en la casa de mis abuela mientras encuentro a donde mudarme en alquiler y ha sido difícil porque hay seis familias buscando también un lugar, es una competencia”.

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Buitrago Ramírez, explica que esta emergencia, en medio de todo el drama y las situaciones tan difíciles vividas en aquella zona, permitió que naciera una unión pocas veces vista allí. Sin embargo, finaliza esta entrevista con uno de esos lunares que también estuvieron presentes en las horas posteriores al terremoto: los saqueos.

“Antes nos saludábamos con los vecinos, ahora hay unión y apoyo y, más aún con los acuerdos con la aseguradora y la alcaldía para la demolición. Algo por resaltar son los saqueos que se han presentado en el edificio, en casi todos los apartamentos, las neveras desaparecieron, es algo que nunca imagina uno que sucederá acá en la capital de Caldas y menos cuando no sabíamos si podíamos ingresar por nuestras cosas, pero los amigos de lo ajeno sí lo han hecho”.

Era una de esas historias que dejó el terremoto en Manizales. que tal como lo dice el mismo entrevistado, el joven Johan Marcel Buitrago, es una oportunidad para agradecer que hoy estemos vivos.