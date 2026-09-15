“La imposición del orden conllevará a un país violento”: Rep estudiantil ante consejo estudiantil UN

Manizales

Después del pronunciamiento del presidente de la república, Abelardo De La Espriella, acerca del ingreso de la policía a las universidades cuando se presenten actos de violencia, los estudiantes de las universidades públicas en la capital caldense, no están de acuerdo, cuestionan la imposición del orden, explican que la autonomía universitaria no puede ser desplazada, por lo que hay expectativas al respecto.

Tatiana Cardona Daza, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional, sede Manizales y representante estudiantil ante el consejo de sede, expresa su punto de vista. “La autonomía no está por encima del orden, ese fue el gancho con el que quiso darle desarrollo a su alocución. Surgen varias preguntas como: ¿de quién es el orden? ¿A qué precio está sujeto el orden? Si bien el orden está en la constitución, la autonomía universitaria también está en el artículo 69 y ninguno puede desplazar al otro”.

Tatiana, recuerda un caso ocurrido el 8 de junio de 1954 cuando la policía entró a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. “La memoria histórica nos remonta a esa fecha cuando la policía ingresó al campus y asesinó al compañero Uriel Gutiérrez, en efecto, se presentaron protestas. Al día siguiente, mataron a 10 estudiantes de la universidad, ¿ese es el orden que quiere el nuevo presidente? No se justifica querer imponer un orden cuando sabemos que el costo de este han sido las vidas de estudiantes y familias enteras sufriendo por la represión estatal”.

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Cardona Daza asegura que a lo largo de los años, el alma máter ha sufrido bastante dicha represión que ella explica. Añade que el orden público es una garantía, como la autonomía universitaria, pero lo que debe propiciar el Estado en la construcción de paz y la resolución de conflictos no es la imposición.

“Los estudiantes estamos a la expectativa de que, posiblemente, se repitan los hechos acaecidos, tenemos muchos muertos encima del movimiento estudiantil. Esto nos llevará a movilizaciones como a actos culturales”, enfatiza la Representante estudiantil ante el consejo de la sede. Actualmente, están en un proceso pedagógico con los estudiantes de la universidad contando las nuevas políticas mencionadas por el mandatario nacional.