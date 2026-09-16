Cooperación internacional: Salamina (Caldas) fortalece lazos con la isla de Salamina, Grecia

Juanita Espeleta, secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas (izquierda) y Manuel Fermín Giraldo, alcalde de Salamina, en rueda de prensa. Foto: escaldas.com.

Salamina

Del 17 al 21 de septiembre, la delegación de Salamina (Caldas) viajará a Salamina, en Grecia, gracias al proceso de hermanamiento de ambas poblaciones que generará nuevas oportunidades de cooperación internacional en turismo, cultura, educación y desarrollo económico. El alcalde del municipio colombiano, Manuel Fermí Giraldo, liderará el visita que busca consolidar la gestión de proyectos, recursos y nuevos acuerdos que contribuyan al desarrollo de cooperación y atraer inversión al territorio.

“Salamina (Grecia) es una isla pesquera en donde exploraremos muchos mecanismos importantes de cultura, economía y educación que llevaremos a nuestro municipio. Tenemos muchas expectativas, necesitamos sacar adelante la región, llegará mucha inversión a todo el departamento”, señala el Manuel Fermín Giraldo, alcalde de Salamina.

Sin embargo, también es una oportunidad para explorar mecanismos de ayuda humanitaria que contribuyan a los procesos de recuperación y reconstrucción de Salamina, Caldas.

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“Es bastante trascendental que el departamento sea visto en el exterior, principalmente, nuestra marca de Caldas es natural. El hermanamiento busca posicionar los renglones económicos, educativos (intercambios académicos) y culturales para conformar una ruta turística de pueblos patrimonio que tenemos con Antioquia, sin duda será un valor agregado”, indica Juanita Espeleta, secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas.

Esto hace parte de la política pública de internacionalización de la Gobernación de Caldas que pretende establecer una hoja de ruta a largo plazo que permita fortalecer la presencia del departamento en escenarios extranjeros. La delegación de la localidad griega visitará el municipio del norte de Caldas los primeros días de diciembre para conocer la celebración de ‘La noche del fuego’.