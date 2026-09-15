Se destinarán $ 35.600 millones para atender a la población damnificada por el terremoto en Caldas

Manizales

La Asamblea de Caldas aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza de modificación presupuestal, en el que se contempla una adición de $ 41.799 millones de recursos mediante traslados presupuestales, de ese total, se dispondrán $ 35.600 millones para atender las afectaciones generadas por el terremoto.

El secretario de Hacienda de Caldas, Jhon Alexander Alzate, afirma que el objetivo es recuperar la infraestructura educativa, la salud mental de los damnificados, asistencia humanitaria, subsidios de arrendamiento, banco de materiales y reubicación de viviendas.

“Del total de recursos que se adicionan y se movilizan en este proyecto, el 69 %, es decir, más de 35.000 millones de pesos van enfocados en atención de la emergencia y otras ayudas que se van a canalizar a través de estos recursos”.

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Para la infraestructura educativa se dispondrán de $ 18.020 millones; $ 2.820 millones para asistencia humanitaria, subsidios de arrendamiento, banco de materiales, reubicación de viviendas e inmuebles afectados. Igualmente, se destinarán $ 3.000 millones para la Dirección Territorial de Salud en Caldas para la adquisición de equipos biomédicos, entre otras estrategias.

Cabe recordar que en noviembre de 2025, en la duma departamental se aprobó un presupuesto de un billón 498 mil pesos correspondientes para la vigencia fiscal 2026 enfocados al avance del Plan de desarrollo 2024 - 2027.