Endurecen medidas en Bucaramanga por fenómeno de El Niño: sanciones por quemas y desperdicio de agua

La Alcaldía de Bucaramanga activó un decreto con medidas preventivas para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, cuya declaratoria oficial por parte del IDEAM podría darse en enero de 2027. Sin embargo, las autoridades aseguraron que las altas temperaturas ya evidencian el impacto de este evento climático en Santander.

Didier Rodríguez, coordinador de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, explicó que el decreto establece restricciones y sanciones para prevenir emergencias, especialmente los incendios forestales que suelen aumentar durante las temporadas secas.

“Ya hemos empezado a sentir los efectos de ese fenómeno, las altas temperaturas y demás. El decreto busca establecer unas medidas, unas restricciones y unas sanciones para quien realice quemas controladas a cielo abierto”, afirmó el funcionario.

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La decisión se produce luego del incendio forestal registrado en la provincia de Soto Norte, emergencia que obligó a solicitar apoyo aéreo para controlar las llamas.

Entre las prohibiciones contempladas en el decreto están las quemas a cielo abierto, la disposición inadecuada de materiales inflamables y el lavado de vehículos en la vía pública. En este último caso, Rodríguez indicó que la Policía será la entidad encargada de imponer los comparendos correspondientes a quienes incumplan la norma.

El funcionario hizo un llamado al uso racional del agua. Aunque Bucaramanga cuenta con el respaldo del embalse de Tona y no enfrenta riesgos inmediatos de desabastecimiento, recordó que históricamente algunas veredas y corregimientos sí registran dificultades durante las temporadas secas.

Más de 500 personas afectadas por lluvias en Bucaramanga en 2026

Rodríguez aclaró que la llegada del fenómeno de El Niño no significa que desaparezcan las lluvias, sino que estas serán menos frecuentes, aunque podrán presentarse con alta intensidad.

En ese contexto, informó que durante el primer semestre de 2026 la Oficina de Gestión del Riesgo ha atendido a más de 500 personas pertenecientes a distintos núcleos familiares afectados por emergencias ocasionadas principalmente por las lluvias.

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La mayoría de los casos se han registrado en asentamientos humanos donde las viviendas son construidas con materiales livianos como madera y tejas de zinc. Las ayudas entregadas incluyen tejas, plásticos, colchonetas, frazadas, cobijas y otros elementos de primera necesidad.

“El hecho de que estemos en el fenómeno del Niño no implica que no vaya a llover. Va a ser una época de menos lluvias, pero estas se van a seguir presentando y también generan afectaciones”, explicó Didier Rodríguez