Investigadora de la Universidad UNAB utiliza la Inteligencia Artificial para tratamiento de cáncer

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de apoyo para la investigación científica y el desarrollo de nuevos tratamientos médicos. En Bucaramanga, un proyecto liderado por la investigadora Deisy Rodríguez Sarmiento busca aprovechar esta tecnología para identificar péptidos antitumorales.

Rodríguez Sarmiento, docente titular de la Universidad Autonoma de Bucaramanga, explicó que “tradicionalmente el diseño de fármacos peptídicos se realizaba mediante la creación y evaluación de secuencias en el laboratorio. Este proceso requería tiempo, recursos económicos y materiales, además de que podía producir resultados negativos después de meses de trabajo”

Con el apoyo de la inteligencia artificial, el equipo logró analizar millones de secuencias de péptidos y compararlas con bases de datos relacionadas con la actividad antitumoral. A partir de este proceso, se seleccionaron diez péptidos candidatos para ser evaluados.

Los resultados obtenidos en células tumorales de cáncer de cuello uterino mostraron que dos de estos péptidos alcanzaron eliminar un 98% del cáncer.

Además de los resultados obtenidos en cáncer de cuello uterino, el equipo continúa evaluando estos péptidos en otras líneas celulares tumorales: cáncer de mama, gástrico y de próstata.

Aunque los resultados de laboratorio son prometedores, Deisy Rodriguez aclaró que el fármaco aún no se ha utilizado en seres humanos.