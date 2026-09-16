Empresarios de Santander buscan aplazar hasta 2027 el Día sin carro y sin moto de Bucaramanga

Fenalco Santander le pidió a la Procuraduría intervenir de manera preventiva en la decisión sobre una nueva jornada del Día sin carro y sin moto en Bucaramanga y su área metropolitana. En una carta enviada el 8 de septiembre, el gremio planteó como opción principal no realizar una nueva jornada obligatoria.

Cuando Fenalco envió la carta, el 8 de septiembre, la jornada todavía no había sido formalizada mediante un acto administrativo.

La alternativa de los gremios es trasladarla a 2027. Después de que las autoridades anunciaron la jornada para el 30 de septiembre, Fenalco y el Comité Intergremial de Santander propusieron realizarla durante el primer trimestre del próximo año, cuando consideran que tendría un impacto menor en el comercio.

“Lo que hemos buscado es hacer una mesa técnica y ojalá postergar esta fecha para unos meses del año en los que no genere tanto impacto comercial, como el primer trimestre, ojalá de 2027”, dijo Alejandro Almeida, director ejecutivo de Fenalco Santander.

Fenalco quiere que la Procuraduría revise si la jornada está justificada. El gremio pidió evaluar su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad frente al impacto económico, las condiciones de movilidad y la capacidad actual del transporte público.

Aunque reconoce que estas jornadas han generado beneficios ambientales, Fenalco sostiene que esos resultados también deben compararse con las consecuencias para comerciantes, trabajadores, proveedores y consumidores.

Fenalco respaldó su posición con cifras de jornadas anteriores. Según sus propias mediciones, en junio de 2022 las ventas del comercio metropolitano disminuyeron un 82 %. Durante la jornada del 27 de junio de 2023, el 86,7 % de los comerciantes encuestados reportó caídas de entre un 60 % y un 100 %.

Los empresarios cuestionan especialmente la fecha escogida. El 30 de septiembre coincide con el pago de fin de mes y llega después de varios cierres viales relacionados con la Feria Bonita, actividades deportivas, marchas y obras.

También advierten que el área metropolitana no cuenta actualmente con un sistema de transporte masivo plenamente funcional que pueda atender el aumento de pasajeros durante la restricción.

“Bienvenido un día sin carro, pero con mayor planeación, organización y, sobre todo, en un momento que no sea tan importante y decisivo para el sector empresarial”, afirmó Almeida.

Por ahora, los gremios piden una mesa técnica con los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta para discutir la fecha y las condiciones de la jornada antes del 30 de septiembre.