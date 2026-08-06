Invías: en dos semanas volvería el paso de carga pesada por la vía San Gil-Bucaramanga

Invías espera que en el sector de Pescadero, sobre la vía San Gil-Bucaramanga, el Invías estima que en aproximadamente dos semanas volvería a habilitar el paso para vehículos de carga pesada.

Ese es el tiempo que calcula la entidad para terminar las obras de mitigación que adelanta tras la emergencia provocada por la creciente del río Chicamocha.

Mientras tanto, la vía seguirá operando a un solo carril y continuará la restricción para tractomulas y demás vehículos de carga pesada. Mientras terminan las obras de contención que buscan evitar que el río siga afectando la estabilidad de la carretera.

“Este proceso de mitigación esperamos terminarlo en dos semanas. Ese tiempo es importante para avanzar también en los estudios y diseños de la solución definitiva”, explicó el director operativo del Invías, William Molano.

Molano recordó que el problema comenzó cuando el río Chicamocha cambió su recorrido y empezó a golpear directamente la base de la montaña, debilitando el terreno hasta provocar el desprendimiento de parte de la carretera.

Por eso, la prioridad ahora es alejar nuevamente el río de la vía: la maquinaria está construyendo un enrocado, es decir, una barrera con grandes piedras que protegerá la base de la montaña del impacto de la corriente.

Al mismo tiempo, construye un canal de piedra para que el río vuelva a correr por el centro de su cauce y deje de seguir socavando el terreno.

“Vamos a proteger la base del talud con piedra para que el río choque contra eso y se devuelva, y no siga socavando como lo hace una caries con una muela”, explicó Molano.

Además, el Invías cubrirá la ladera afectada para evitar que la lluvia siga erosionando el terreno y construirá una barrera que impida que el agua continúe cayendo sobre ese punto crítico.

El arreglo definitivo todavía tomará tiempo

Las obras que hoy se ejecutan buscan contener la emergencia, pero no son la solución definitiva.

Mientras avanza la mitigación, el Invías adelanta los estudios y diseños para escoger una de dos alternativas: construir una nueva calzada sostenida sobre pilares o levantar un muro de concreto anclado a la montaña que permita recuperar la banca perdida.

La entidad aseguró que esas obras se definirán una vez finalicen los estudios técnicos.

Así seguirá la movilidad:

Mientras concluyen las obras de mitigación: