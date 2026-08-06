Relevo en la gerencia de la Empresa Electrificadora de Santander. ¿Quién llega al cargo?

La junta directiva de Electrificadora de Santander, Essa determinó un cambio en la gerencia de la compañía. Dicha instancia designó a José Gregorio Ramírez Amaya en esa posición de manera interina.

Ramírez Amaya es actual Subgerente de Mantenimiento de Distribución. Ejercerá el cargo de manera inmediata en reemplazo de Guillermo León Valencia Agudelo.

La empresa informa que a pesar del relevo en la gerencia “continuará desarrollando sus actividades con normalidad, garantizando la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica y el cumplimiento de sus compromisos con sus usuarios, inversionistas, autoridades, proveedores y demás grupos de interés”.

En un comunicado de la compañía se señala que “la junta directiva, la organización y el Grupo EPM agradecen a Guillermo León Valencia Agudelo los servicios prestados durante su permanencia al frente de la empresa y los aportes realizados durante su gestión”.