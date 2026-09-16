Vendieron “fiado” sede del Centro Vida de Málaga, Santander a particular. Denuncian irregularidades.

Bucaramanga

Danovis Lozano, diputado a la asamblea de Santander denunció una serie de presuntas irregularidades ocurridas en la venta de un inmueble que era propiedad de la lotería del departamento a un particular.

El diputado se refiere a la venta de la casa donde operaba el Centro Vida del Adulto Mayor de Málaga, donde atienden a 180 personas cada día, fue negociada con Henry Cárdenas, exalcalde de Cerrito, otro de los municipios de la provincia de García Rovira.

“Doloroso lo que acaba de pasar; no le avisaron a nadie. Querían pasarlo de agache”, afirmó el diputado frente a la venta del inmueble. De acuerdo con el señor Lozano, el predio estaba avaluado en $970 millones. Fue vendido en $870 millones. “Lo peor de todo es que lo vendieron y el comprador lo puede pagar a cuotas hasta el 2029″, afirmó.

El nuevo dueño comenzó a cobrar el arriendo al municipio. “Se debería priorizar el servicio a los adultos mayores de Málaga”, manifiesta el diputado.

El programa de atención al adulto mayor se financia con una estampilla que pagan los contratistas de de la gobernación de Santander. “El nuevo propietario no ha terminado de pagar el predio y ya va a empezar a ganar plata”, afirmó.

El diputado anunció un debate de control político sobre este hecho; además, se pedirá información sobre los predios de la Lotería Santander.