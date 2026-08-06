Estas son las restricciones en Bucaramanga por la posesión presidencial: habrá ley seca

Bucaramanga

Bucaramanga tendrá ley seca y otras restricciones de orden público con motivo de la posesión del presidente de la República Abelardo de la Espriella programada para este 7 de agosto. La medida regirá desde las seis de la tarde del jueves 6 de agosto hasta las seis de la mañana del sábado 8 de agosto, según el decreto 320 expedido por la alcaldía.

Además de la prohibición para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, el decreto también restringe el transporte de escombros, mudanzas, materiales de construcción, cilindros de gas y sustancias peligrosas. También prohíbe el vuelo de drones en un radio de 2 kilómetros al alrededor de los edificios públicos e instalaciones de la fuerza pública.

El secretario del interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto, explicó que esas medidas fueron solicitadas por la policía metropolitana tras varios consejos de seguridad y ante las amenazas de alteración al orden público en algunas regiones del país.

“La Policía Nacional nos radica un oficio en donde nos solicita una serie de medidas administrativas, entre ellas la ley seca para el día jueves a partir de las 6 de la tarde hasta el sábado en horas de la mañana, 6 de la mañana. El día sábado ya en horas de la noche y domingo es horario normal, no hay no hay ley seca. Pero a lo demás sí, obviamente prohibición de sobrevuelos de drones, prohibición también de eh transporte de escombros, transporte de trasteos, entre otras cosas”, agregó Pinto.

Dijo también el secretario que la policía y los organismos de tránsito serán los que se encarguen de verificar que se cumplan estas medidas durante el periodo de restricción. Además reitera las limitaciones al uso de pólvora y la restricción para el porte de armas en jurisdicción de la Quinta Brigada.