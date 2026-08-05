“Quería mucho a su tierra”: el recuerdo de un amigo de juventud de Alfonso Lizarazo en Bucaramanga

La muerte del reconocido presentador y figura de la televisión colombiana, Alfonso Lizarazo, ha despertado numerosas muestras de admiración y recuerdos en todo el país. En Bucaramanga, ciudad donde nació, quienes compartieron con él durante su juventud evocan la sencillez y el cariño que siempre mantuvo por su tierra.

Uno de ellos es Armando Aguilar Ojeda, quien aseguró en exclusiva para Caracol Radio que conoció a Lizarazo cuando ambos eran jóvenes y coincidían con frecuencia en la antigua fábrica de Calzado Lorena, donde trabajaba el hermano del presentador. Allí, recuerda, comenzaron conversaciones que con el tiempo dieron paso a una amistad que perduró durante décadas.

“Con Alfonso tengo grandes recuerdos. Él venía con mucha frecuencia a visitar a su hermano y hablábamos. Después la vida le dio una suerte muy grande cuando llegó al periodismo en Bogotá y terminó convirtiéndose en un personaje nacional”, expresó Aguilar.

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Según relató, aunque en esa época nadie imaginaba el camino que recorrería Lizarazo, siguió de cerca su ascenso en la televisión colombiana, especialmente con ‘Sábados Felices’, programa desde el que impulsó la carrera de numerosos humoristas y artistas.

Aguilar contó que volvió a encontrarse con él en varias oportunidades, principalmente en aeropuertos, cuando trabajaba para una reconocida aerolínea nacional. A pesar del paso de los años, dice que el trato nunca cambió. “Siempre nos saludábamos muy afectuosamente como buenos santandereanos. Él quería mucho su tierra”, recordó.

También evocó el barrio Nariño, al noroccidente de Bucaramanga, sector donde creció Lizarazo y que, según explicó, era uno de los más apartados de Bucaramanga y enfrentaba serios problemas de erosión.

“Era un barrio muy humilde, con pocas casas, pero su gente era fabulosa”, señaló al describir el entorno donde pasó parte de la infancia el presentador.

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Para Aguilar, el mayor legado de Alfonso Lizarazo fue su capacidad para abrirles espacio a nuevos talentos y el afecto que siempre mostró por sus coterráneos. “Fue un gran amigo y un gran maestro para formar artistas. Quería mucho a sus paisanos. Que Dios lo tenga en su gloria”, manifestó al enviar un último mensaje de despedida.

El fallecimiento de Alfonso Lizarazo deja un vacío en la televisión colombiana, pero también revive la memoria de quienes lo conocieron antes de convertirse en una de las figuras más queridas de la pantalla nacional, un bumangués que, según quienes compartieron con él, nunca perdió el vínculo con sus raíces.