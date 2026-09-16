Racionamiento de agua aumentó a 13 municipios de Santander

Dos municipios más comenzaron a racionar el agua en Santander. La cifra pasó de 11 a 13 municipios con restricciones, mientras que cuatro ya declararon la calamidad pública por la escasez del recurso.

“En este momento tenemos 13 municipios que han implementado medidas de racionamiento de agua”, confirmó Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander.

No todos tienen el mismo problema. En algunos municipios disminuyó el agua disponible en las bocatomas. Y en los otros, el racionamiento se debe a fallas en las redes de conducción y en la infraestructura de los acueductos.

La diferencia importa porque cada causa exige una respuesta distinta. La falta de agua en una fuente puede requerir abastecimiento para las comunidades, mientras que los daños en las redes necesitan reparaciones para recuperar el servicio.

Cuatro municipios ya declararon la calamidad pública. Sin embargo, en el balance, Sánchez no precisó cuáles son ni detalló los horarios de racionamiento aplicados en las 13 localidades.

El aumento ocurre mientras Santander también atiende incendios forestales que requieren miles de litros de agua para controlar las llamas, especialmente en zonas de difícil acceso.

Por ahora, la Oficina de Gestión del Riesgo pidió reservar el agua para el consumo humano y las actividades necesarias en el campo.

“Hacemos el llamado a evitar actividades como el lavado de viviendas, fachadas y calles. El recurso hídrico debe ser utilizado para el consumo humano y algunas actividades de riego”, señaló Sánchez.