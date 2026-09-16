Cuestionan contrato para la recuperación de estaciones de Metrolínea en Bucaramanga

Bucaramanga

El abogado Óscar Jahir Hernández, un abogado de Bucaramanga que ejerce labores de veeduría cuestionó la firma de un contrato por casi $12 mil millones para la recuperación de varias estaciones del sistema masivo de transportes, Metrolínea.

Hernández explicó que Galet, la firma encargada de elaborar los diseños de las estaciones hace 16 meses, terminó ganándose la licitación a través de un consorcio llamado Lewis. Trajo a colación una supuesta declaración de Emiro Castro, gerente del sistema sobre la participación de 40 oferentes en el proceso lo cual contrasta con el hecho de que al final solo hubo una propuesta.

“Hay otro aspecto muy delicado” con relación al consorcio que se ganó la licitación conformada por tres empresas; “pusieron como dirección de domicilio la correspondiente a una casa ubicada en la calle 33 número 25-56″ en el centro de Bucaramanga.

El veedor asegura que se fue a constatar qué funcionaba en esa dirección. Encontró que el inmueble está desocupado. Entonces hizo una publicación en redes sociales. Luego, se comunicó la propietaria del inmueble. La dama informó que la casa llevaba año y medio desocupada por lo que no se explica por qué aparece en los documentos que presentó el consorcio.

Además, el municipio de Bucaramanga tuvo que declarar desierto el proceso de adjudicación de la interventoría. Este hecho no ha permitido el arranque de las obras de intervención de las estaciones, un proceso que debía ejecutarse en tres meses.

El señor Hernández también informó que la Procuraduría halló presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos del servicio de vigilancia del sistema firmados en 2023 con una cooperativa especializada en esta labor.

No hay evidencias de que los contratos se hayan cumplido, informó el señor Hernández.

Hasta ahora, lo que dicen los voceros del Sitme, el antiguo Metrolínea es que estaciones como la de Piedecuesta cayeron en un “limbo” porque los municipios se han negado a recibirlas para incluirlas dentro de sus bienes.

La alcaldía de Piedecuesta no se ha pronunciado frente al estado de la estación temprana.