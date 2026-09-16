Santander ocupa el segundo lugar en competitividad escolar según datos de UNIRED

Bucaramanga

Santander se consolida como una de las regiones con mejores indicadores educativos del país. De acuerdo con el análisis del Índice de Competitividad Nacional, el departamento ocupa el quinto lugar entre las regiones más competitivas de Colombia, una posición impulsada principalmente por sus resultados en educación básica y media y educación superior, sectores en los que alcanza el segundo lugar nacional, solo por detrás de Bogotá.

Viviana Alexandra López Acevedo, directora ejecutiva de Unired y del Clúster de Educación Superior de Santander, destacó el comportamiento del departamento y el papel que cumplen las instituciones educativas en el desarrollo regional.

“Santander a nivel competitivo en Colombia es la quinta región más competitiva si miramos todos los indicadores del índice de competitividad nacional, pero generalmente ese quinto lugar está muy bien gracias a dos ítems muy valiosos que son educación básica y media y educación superior, donde estamos en el segundo lugar a nivel de Colombia, solo después de Bogotá”, explicó.

La dirigente también resaltó que Santander ocupa el segundo lugar del país en competitividad en educación superior y cuenta con una amplia oferta de instituciones y programas académicos de pregrado y posgrado. Además, el departamento se ubica segundo en Colombia, después de Antioquia, en número de programas académicos acreditados o reconocidos por sus condiciones de alta calidad.

Según López Acevedo, estos resultados son producto del trabajo permanente de las universidades públicas y privadas y representan un activo estratégico para la economía del departamento. “Es un activo valioso de la economía regional y claramente es el motor que mueve esta economía del departamento”, señaló.

Sin embargo, la educación superior santandereana todavía enfrenta retos, entre ellos la deserción estudiantil. Las causas, explicó la directora, son diversas y pueden estar relacionadas con dificultades económicas, cambios en los intereses de los estudiantes, rendimiento académico o una elección equivocada del programa universitario.

En ese sentido, Unired y el Clúster de Educación Superior trabajan en estrategias para identificar las mejores prácticas de las instituciones y fortalecer el acompañamiento a los jóvenes desde su ingreso a la universidad. También se busca mejorar la articulación con las instituciones de educación básica y media, especialmente para fortalecer las competencias con las que los estudiantes llegan a la educación superior.

López Acevedo destacó además que entre 2019 y 2025 Santander registró un incremento en el número de nuevos ingresos a la educación superior, comportamiento que, según explicó, evidencia los esfuerzos que vienen realizando diferentes actores públicos y privados para acompañar a los jóvenes en su orientación vocacional.