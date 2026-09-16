Concejo de Bogotá inició segundo debate para avanzar en la aprobación de reforma tributaria

La plenaria del Concejo de Bogotá inició el segundo debate para avanzar en la aprobación de la reforma tributaria. Esta iniciativa busca fortalecer las finanzas de la capital, atraer inversión y empleo, modernizar la ciudad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Luego de los ajustes realizados durante el primer debate, la propuesta mantiene como uno de sus ejes que cada persona y sector aporte de acuerdo con su capacidad financiera, al tiempo que contempla alivios, reducciones e incentivos para hogares, pequeños contribuyentes y actividades que la ciudad busca impulsar.

De acuerdo con las proyecciones presentadas, el proyecto permitiría generar cerca de 1,08 billones de pesos adicionales al año para inversiones de la ciudad. Además, busca movilizar 78,3 billones de pesos en nueva inversión privada y generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años.

“Este acuerdo es conveniente, es un proyecto que le genera valor a la ciudad y que piensa en el futuro de la ciudad”, destacó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

Lea también: FENALCO pidió retirar dos aumentos de la reforma tributaria de Bogotá

Alivios para más de dos millones de personas

Uno de los componentes del proyecto contempla alivios para quienes tienen deudas pendientes con Bogotá.

Para las obligaciones tributarias se plantea un descuento del 60 % en intereses y sanciones. Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán pagar la totalidad del saldo a capital y el 40 % restante de los intereses y sanciones antes del 21 de diciembre de 2026.

Cerca de 1,19 millones de contribuyentes podrían beneficiarse de esta medida.

Para otras obligaciones con el Distrito, cerca de 845.000 personas podrían acceder a una reducción del 60 % en los intereses.

La iniciativa también propone eliminar los impuestos de Publicidad Exterior Visual y de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos. Además, plantea retirar la retención de ICA sobre pagos realizados con tarjetas débito y crédito para pequeños contribuyentes que cumplan las condiciones establecidas.

Más información Concejo de Bogotá aprobó en primer debate reforma tributaria: habrá aumento en el ICA y alumbrado

Incentivos para inversión, empleo y vivienda

El proyecto busca atraer nuevas inversiones, generar empleo y promover proyectos de vivienda en Bogotá.

Las proyecciones contemplan 94.500 viviendas nuevas y 30.000 opciones de arriendo durante los próximos años.

También se propone rentabilidad durante los primeros 10 años para las microempresas que decidan formalizarse, con un aumento gradual del ICA.

Incluye, además, medidas dirigidas a madres comunitarias y estímulos para proyectos de vivienda sismorresistente y construcción sostenible.

Cambios en las tarifas del ICA

Otro de los componentes centrales del proyecto está relacionado con el ICA.

La propuesta plantea que quienes tengan una mayor capacidad hagan un mayor aporte, mientras que algunas actividades tendrían reducciones en sus tarifas.

Para las principales actividades del sector financiero se propone una tarifa de 20 por mil en 2027, 19 por mil en 2028 y 18 por mil desde 2029.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el ICA de este sector se calcula sobre una base especial y no sobre la totalidad de sus ingresos operacionales. Incluso, el valor efectivamente pagado por este impuesto puede deducirse en su totalidad al calcular el impuesto de renta.

¿Qué actividades tendrían reducciones?

El proyecto también contempla disminuciones en las tarifas para diferentes actividades económicas.

Por ejemplo, un restaurante con ingresos anuales de 325 millones de pesos pasaría de pagar cerca de 4,5 millones de pesos de ICA a 3,9 millones.

En el caso de una actividad de edición y publicación de libros con ingresos de 800 millones de pesos, el impuesto pasaría de 6,4 millones a 3,2 millones de pesos.

Para el comercio de bebidas alcohólicas y tabaco se propone una tarifa de 19 por mil.

En la comercialización de vehículos, la propuesta establece una tarifa de 8 por mil para eléctricos, 10 por mil para híbridos y 11 por mil para los demás.

En total, 275 labores económicas tendrían una reducción en su tarifa y 169 registrarían un aumento.

Alumbrado inteligente en Bogotá

El proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente también busca modernizar progresivamente el alumbrado público de Bogotá mediante nuevas tecnologías.

La intención es implementar sistemas que permitan monitorear el funcionamiento del alumbrado, detectar fallas y controlarlo a distancia.

Para financiar esta transformación se propone un aporte ligado al impuesto predial. En el caso de los predios residenciales, el cobro estaría concentrado en los estratos 4, 5 y 6.

La secretaria de Hacienda aseguró que frente a ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, Bogotá sería la única que no cobraría sobretasas en el predial a los estratos 1, 2 y 3.

Con respecto al estrato 4, el valor promedio estimado sería cerca de $11.000, frente a $38.000 en Barranquilla, $18.000 en Cali y $9.200 en Medellín.

Buscan facilitar el cumplimiento tributario

La iniciativa incluye cambios para los contribuyentes obligados a entregar información tributaria a la Secretaría de Hacienda.

El proyecto propone reducir las sanciones cuando esa información sea presentada tarde, contenga errores o no sea entregada.

Estas sanciones podrían disminuir hasta en un 70 % cuando el contribuyente reconozca y corrija voluntariamente el incumplimiento.

Asimismo, se plantean comunicaciones y notificaciones tributarias más claras y modernas.

Recordemos que las sesiones ordinarias finalizaron de acuerdo con el cronograma establecido y que se convocaron sesiones extraordinarias hasta el próximo 31 de octubre.