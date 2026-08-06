Aceleran entrega de sistemas de recolección de aguas lluvias para enfrentar el fenómeno de El Niño

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca aceleró la entrega de sistemas de recolección de aguas lluvias del programa Cosecha de Agua Comunitaria, con el propósito de brindar a las comunidades herramientas que les permitan aprovechar este recurso y prepararse para afrontar los efectos de la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

En esta nueva jornada de entregas, cerca de 230 familias del municipio de Yacopí fueron beneficiadas con sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, sumándose a las más de 13.000 familias que, entre 2025 y lo corrido de 2026, ya cuentan con esta solución para optimizar el uso del recurso hídrico.

“Gracias a este programa, miles de hogares del territorio continúan implementando acciones sostenibles que permiten optimizar el uso de cerca de 620.000 metros cúbicos de agua al mes, así como contribuir a disminuir la presión sobre las fuentes hídricas y los acueductos municipales y veredales”, dijo Nidia Riaño, subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR.

A la fecha, municipios como Chía, Cota, Arbeláez, Cabrera, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy, Venecia, La Calera y Yacopí hacen parte de esta segunda fase de entregas, que se extenderá a las 14 regionales de la jurisdicción CAR, conformada por 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la zona rural de Bogotá.

Cabe recordar que cada kit está integrado por un tanque de almacenamiento con capacidad entre 500 y 1.000 litros, canales, empaques, tubo bajante y demás accesorios necesarios para su instalación, permitiendo captar, conducir y almacenar las aguas lluvias para su uso en actividades domésticas, agrícolas y pecuarias.

Desde la puesta en marcha del programa, la Corporación ha entregado cerca de 80.000 sistemas de recolección de aguas lluvias en zonas rurales y urbanas de su jurisdicción, alcanzando una cobertura cercana al 50 % de la población y beneficiando a más de 320.000 personas.

Se espera que en lo corrido del 2026 sean entregados 10.000 nuevos sistemas de recolección de aguas lluvias, que, sumados a los 11.000 kits distribuidos en 2025, permitirán alcanzar un total de 21.000 sistemas entregados en el marco de esta nueva fase del programa.