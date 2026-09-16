Fue localizado en el centro de Bogotá Josephe Santiago reportado como desaparecido hace varios días

El joven Josephe Santiago Santamaría, de 15 años, fue hallado con vida por el CTI de la Fiscalía en la zona centro de Bogotá, tras varios días reportado como desaparecido en la capital. La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó el hallazgo y activó el protocolo de restablecimiento de derechos del menor.

Además, se avanza en la activación de las rutas de restablecimiento de derechos, con el propósito de garantizar la atención correspondiente al menor tras su localización.

El caso había llamado la atención luego de que la familia pidiera celeridad en la investigación con protestas y carteles en Bogotá, además de dar detalles de las últimas pistas que se tenían de su paradero.

Por ahora, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que fue ubicado el menor ni sobre lo ocurrido durante el tiempo que permaneció desaparecido.

De acuerdo con el relato entregado por su padre, John Santamaría, el joven salió de su casa con normalidad el 10 de septiembre para asistir al colegio.

Después de terminar su jornada escolar, Josephe se encontró con algunos amigos y se dirigió al parque Tisquesusa, en Engativá, donde estuvo jugando fútbol.

Luego, se trasladó hasta la estación de TransMilenio de La Granja, ubicada en inmediaciones de la calle 80 con carrera 77.

Una imagen captada en esa estación se convirtió en uno de los últimos registros conocidos del adolescente. Su familia perdió el contacto con él ese mismo día y desde entonces comenzó la búsqueda.