“Hay un gobierno nacional que está comprometido a trabajar ”: alcalde Galán en cumbre de seguridad

El presidente electo, Abelardo De La Espriella , presidió la primera Cumbre de Seguridad Urbana desde Barranquilla con la presencia de algunos de los alcaldes de las ciudades capitales del país.

Entre los asistentes estuvo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con el secretario de seguridad, César Restrepo , entre otros, quienes celebraron la voluntad política de De La Espriella por combatir la inseguridad desde las ciudades.

“Las ciudades necesitamos la voluntad política del gobierno nacional para enfrentar los retos en seguridad que tenemos. Esa voluntad la expresó el presidente electo Abelardo De La Espriella”, señaló Galán.

Según el mandatario capitalino, el entrante jefe de Estado reconoció el trabajo de Bogotá por contener la expansión criminal, pero también identificó la necesidad de hacer algunas modificaciones en las herramientas jurídicas .

“Ya no solamente contenerlo sino derrotarlo (el crimen) y es la instrucción que le ha dado a su ministro de Justicia de trabajar con nosotros”, indicó Galán.

Celebró el anuncio del gobierno de crear unos grupos especiales que van a apoyar las labores de la Policía. Además, aseguró que se nota desde ya el cambio de voluntad politica entre el gobierno nacional saliente y entrante.

“Es muy distinto un escenario de un ambiente donde hay un gobierno nacional que está comprometido a trabajar en llave con las ciudades para enfrentar la delincuencia”.

Por último, Galán insistió en que trabajaran de forma conjunta para combatir la inseguridad y la criminalidad.