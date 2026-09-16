Intervienen el mirador La Paz en Bogotá: desmontan 18 cambuches y retiran 56 toneladas

Colombia

El mirador La Paz, ubicado en inmediaciones del CAI Monserrate, sobre la Avenida Circunvalar de Bogotá, fue intervenido por la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Metropolitana y otras entidades distritales y nacionales.

La intervención, que se prolongó por más de ocho horas, permitió desmontar 18 cambuches y retirar aproximadamente 56 toneladas de residuos que se encontraban acumulados en diferentes puntos del predio, de unas cinco hectáreas y administrado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante el operativo fueron encontrados, entre otros elementos, textiles, billeteras y camas. La Policía también incautó armas blancas.

En el despliegue participaron, además de Seguridad y la Policía, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría de Integración Social, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, la Alcaldía Local de Santa Fe y Migración Colombia.

Riesgo para el ecosistema

La intervención también puso el foco sobre los efectos que la ocupación del sector habría generado en el entorno natural. Según el Distrito, en el lugar se encontraron evidencias de fogatas, una situación que las autoridades consideran de riesgo para la vegetación de los Cerros Orientales, especialmente durante temporadas de altas temperaturas y sequía.

“Una sola fogata puede poner en riesgo los Cerros Orientales. Lo que identificamos es la necesidad de un trabajo coordinado entre las autoridades ambientales y las de seguridad para negar el acceso a esta zona”, señaló el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

El mirador La Paz hace parte de la estructura ecológica de Bogotá y está ubicado dentro del ecosistema de los Cerros Orientales, una zona de más de 13.200 hectáreas de bosque que tiene importancia para la conectividad ecológica y el sistema hídrico de la ciudad.

¿Qué sigue después del desmonte de los cambuches?

El retiro de las estructuras y los residuos es apenas una primera etapa. La Secretaría de Seguridad convocó una visita de inspección con la Secretaría Distrital de Ambiente y la CAR para definir las acciones que deberán implementarse en el sector.

Entre las medidas planteadas están:

Aislamiento y control de accesos para prevenir nuevas ocupaciones.

Señalización del área y medidas de seguridad para quienes transitan por la zona.

Restauración ecológica de los sectores que hayan resultado afectados.

Prevención de incendios forestales, especialmente durante temporadas secas.

Manejo de especies invasoras, dentro de las acciones que determine la autoridad ambiental.

Posibles procesos sancionatorios, cuando se establezcan responsabilidades y haya lugar a ello.

La CAR, como autoridad ambiental competente en la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales, deberá participar en las acciones relacionadas con la recuperación y preservación del terreno.