Capturaron a tres de los más buscados de Bogotá: estaban en lujosa finca de Cundinamarca

Tras una operación realizada por parte de la Policía y de la SIJIN en el municipio de La Mesa, departamento de Cundinamarca, fueron capturados tres delincuentes que estaban en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá.

Se trata de alias ‘Pinto’ y alias ‘La Mona’, presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Egolios’, quienes, al parecer, suplantaban a uniformados de la Policía Nacional para cometer robos contra vehículos de valores, comerciantes de San Andresito de San José y esmeralderos mediante la modalidad de atraco, haciendo uso de armas de fuego y ejerciendo violencia física y verbal.

Detalles del operativo

Las autoridades realizaron un allanamiento por orden judicial a una lujosa casa campestre, avaluada en La Mesa y ahí dieron con el paradero del cabecilla alias ‘Pinto’. Él sería el responsable de la logística criminal, incluyendo la consecución de armamento, vehículos y la asignación de funciones a los integrantes de la estructura.

Según las investigaciones, también habría contado con apoyo para intentar evadir la justicia alterando y eliminando antecedentes judiciales.

Esta persona registra 20 antecedentes y anotaciones por delitos relacionados con fuga de presos, tráfico de armas, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes, falsedad documental, porte ilegal de armas, concierto para delinquir agravado y homicidio.

Junto con ‘Pinto’ también cayó su pareja sentimental, alias ‘La Mona’, la segunda persona en la línea de mando de la organización, con presuntas funciones de apoyo y coordinación dentro de la estructura criminal.

Asimismo, alias ‘Dany’ fue capturado. Yordany Sneyder Rincón es un exintegrante de la Policía Nacional con el grado de teniente, quien presuntamente realizaba labores de seguimiento e identificación de posibles víctimas. Además, habría servido como conductor de motocicletas para transportar a los integrantes de la organización y facilitar su huida tras la ejecución de los hechos delictivos.

Historial delictivo de los capturados

Las personas capturadas estarían involucradas en por lo menos seis hurtos a carros de valores, por un valor estimado de 35 mil millones de pesos, así como de tres hurtos selectivos contra comerciantes de San Andresito.

Se les acusa del presunto homicidio el pasado 2 de julio de 2019, del intendente Johan Erick Cruz Gutiérrez, quien fue asesinado durante un cruce de disparos en la avenida Villavicencio, en Ciudad Bolívar, al interceptar a una banda que al parecer planeaba un asalto a un vehículo de valores.

Los capturados son investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, y porte ilegal de armas de fuego.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra alias ‘Pinto’ y alias ‘La Mona’, mientras que alias ‘Danny’ fue cobijado con medida de detención domiciliaria.