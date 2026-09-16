Mujer fue asesinada en Kennedy al defender a su hija de una presunta agresión de su expareja

Colombia

Una mujer fue asesinada en la noche de este martes 15 de septiembre en el barrio Las Margaritas, localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima habría intervenido para defender a su hija durante una presunta agresión por parte de quien sería la expareja sentimental de la joven.

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 p. m. al interior de una vivienda. Los gritos provenientes del inmueble alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades.

El teniente coronel Nilson Figueroa, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, explicó que los uniformados llegaron al sitio después de recibir una llamada ciudadana que alertaba sobre una situación de violencia.

“Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer sin signos vitales, que presentaba una lesión visible en el cuello”, explicó el oficial.

De acuerdo con información, la hija de la víctima habría salido por una de las ventanas de la vivienda para pedir ayuda a los vecinos, quienes posteriormente se comunicaron con las autoridades.

El señalado agresor intentó escapar por los techos

Tras el ataque, el hombre señalado como responsable habría intentado abandonar el lugar utilizando los techos de las viviendas del conjunto residencial.

Los vecinos y uniformados iniciaron su persecución hasta lograr ubicarlo y capturarlo. En medio del procedimiento, algunos habitantes del sector habrían intentado agredir al detenido, por lo que tuvo que ser trasladado rápidamente en una patrulla de la Policía para evitar una confrontación con la comunidad.