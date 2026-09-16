Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 sep 2026 Actualizado 14:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Mujer fue asesinada en Kennedy al defender a su hija de una presunta agresión de su expareja

El señalado responsable intentó escapar por los hechos, pero fue capturado por la Policía

Esposas, imagen de referencia - Getty Images

Esposas, imagen de referencia - Getty Images / Naypong

Esposas, imagen de referencia - Getty Images

Marcela Santos

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Colombia

Una mujer fue asesinada en la noche de este martes 15 de septiembre en el barrio Las Margaritas, localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima habría intervenido para defender a su hija durante una presunta agresión por parte de quien sería la expareja sentimental de la joven.

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 p. m. al interior de una vivienda. Los gritos provenientes del inmueble alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades.

El teniente coronel Nilson Figueroa, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, explicó que los uniformados llegaron al sitio después de recibir una llamada ciudadana que alertaba sobre una situación de violencia.

“Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer sin signos vitales, que presentaba una lesión visible en el cuello”, explicó el oficial.

De acuerdo con información, la hija de la víctima habría salido por una de las ventanas de la vivienda para pedir ayuda a los vecinos, quienes posteriormente se comunicaron con las autoridades.

El señalado agresor intentó escapar por los techos

Tras el ataque, el hombre señalado como responsable habría intentado abandonar el lugar utilizando los techos de las viviendas del conjunto residencial.

Los vecinos y uniformados iniciaron su persecución hasta lograr ubicarlo y capturarlo. En medio del procedimiento, algunos habitantes del sector habrían intentado agredir al detenido, por lo que tuvo que ser trasladado rápidamente en una patrulla de la Policía para evitar una confrontación con la comunidad.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado