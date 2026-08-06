Bogotá celebra 488 años de historia, cultura y transformación: esta es la agenda

Este 6 de agosto, Bogotá conmemora 488 años desde su fundación, ocurrida en 1538, una fecha que invita a reflexionar sobre la historia, el crecimiento y la diversidad de la capital colombiana. La ciudad, considerada el principal centro político, económico, cultural y administrativo del país, celebra un nuevo aniversario con actividades institucionales, culturales y espacios para el encuentro ciudadano.

Una ciudad que no deja de transformarse

En casi cinco siglos de historia, Bogotá ha pasado de ser un pequeño asentamiento colonial a convertirse en una de las metrópolis más importantes de América Latina. Actualmente alberga a millones de habitantes provenientes de todas las regiones de Colombia, consolidándose como un territorio multicultural que reúne distintas expresiones artísticas, gastronómicas y sociales.

Así se vive el aniversario 488

Con motivo del cumpleaños de la ciudad, diferentes entidades distritales preparan actividades para promover el sentido de pertenencia y la apropiación del espacio público. Además, el Distrito recordó que el 6 de agosto es considerado un día de fiesta distrital, por lo que no hay clases en los colegios públicos ni atención en las entidades distritales de nivel central y local.

Entre los aspectos destacados de la conmemoración se encuentran:

Actividades culturales y recreativas para diferentes públicos.

Espacios para resaltar el patrimonio histórico de la ciudad.

Eventos que promueven la participación ciudadana y la identidad bogotana.

Una agenda que se complementa con las actividades del Festival de Verano durante el mes de agosto.

Una fecha para recordar la historia

La fundación hispánica de Bogotá se atribuye al 6 de agosto de 1538, cuando el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada estableció la ciudad que con el tiempo se convertiría en la capital de Colombia. Desde entonces, Bogotá ha sido escenario de acontecimientos históricos que marcaron el desarrollo político, económico y social del país.