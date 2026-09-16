Hallan sin vida a menor de edad en alcantarilla de Ciudad Bolívar

Sobre las 4 de la tarde de este martes 15 de septiembre, fue hallado el cuerpo sin vida de una menor de 8 a 12 años de edad, al interior de una alcantarilla, ubicada en el barrio J.J. Rendón, de la localidad de Ciudad Bolívar.

“Es hallado el cuerpo sin vida de una menor de edad dentro de un conducto hídrico, de inmediato, se está trabajando con la Fiscalía General de la Nación y el CTI para establecer las causas de la muerte de la menor”, aseguró el Teniente Coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de policía de Ciudad Bolívar.

La comunidad habría alertado sobre el hallazgo a la línea de emergencias de la ciudad y a los pocos minutos llegó personal de la estación de policía de la localidad, acompañado del Cuerpo Oficial de Bomberos para realizar las labores de rescate del cuerpo.

Según vecinos del sector, ningún familiar se habría acercado al lugar para reconocer el cuerpo, por lo que se consideraría la versión de que la menor no era habitante del sector o que incluso habría sido arrastrada por una corriente de agua hasta el ducto en el que fue hallada.