Reabren el Puente Internacional Francisco de Paula Santander tras tres meses de cierre

Frontera

Luego de tres meses de cierre del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Cúcuta con Ureña, este miércoles 5 de agosto se dio la reapertura de este paso binacional.

En entrevista con Caracol Radio, Jhon Carrillo, alcalde de Ureña, expresó que esta reapertura se logró después de culminar la primar fase de las obras de recuperación de estructura, que resultó afectada por el socavamiento generado por el desbordamiento del río.

Más información Capturado coronel (r) condenado a 40 años por el homicidio del firmante de paz Dimar Torres

“En un tiempo mínimo la empresa contratada logró, en su primera etapa, restablecer, dar la estabilidad a esta loza con un importante trabajo que se ha realizado y que incluyó la movilización de más de 40 mil toneladas de tierra para poder encauzar el río hacia su cauce natural”, expresó Carrillo.

Asimismo, informó que fue construido un “muro ciclópeo de más de 12 metros de altura para restablecer el terraplén donde descansa la losa del puente”. Las labores también contemplaron el uso de aproximadamente 320 metros cúbicos de concreto y más de 200 metros cúbicos de material de relleno, con el objetivo de garantizar la estabilidad del pilote afectado.

Más información Atención: Estas son las medidas de seguridad que regirán en Cúcuta y Ocaña este 7 de agosto

El mandatario municipal calificó la intervención como una obra de gran importancia para restablecer la conectividad entre ambos países.

Más de 16.000 personas cruzan diariamente el puente

Jhon Carrillo, alcalde de Ureña, recordó que la reapertura del Puente Internacional Francisco de Paula Santander permitirá que más de 16.000 personas, que diariamente cruzan por este paso binacional, retomen su normalidad fronteriza.

Resaltó que el paso de carga pesada continuará realizándose por el puente Atanasio Girardot, mientras se continúa en la fase dos y tres de recuperación de esta infraestructura.