Cierre de negocios genera alerta en el centro de Cúcuta

Cúcuta

Aumenta la preocupación por el cierre de locales comerciales en el centro de Cúcuta que hoy mantiene en máxima alerta al sector productivo de la ciudad.

Avisos de arrendamiento, artículos en remate, empleados despedidos y la marcada ausencia de compradores reflejan la crisis que hoy sitúa en números rojos a pequeñas y grandes empresas, una situación que ya encendió las alarmas de gremios como Fenalco frente al inminente riesgo de quiebra masiva.

El impacto del bajón comercial golpea de manera directa a quienes por años han mantenido sus negocios en la zona tradicional, obligándolos a cerrar las puertas de sus negocios. Enrique, un vendedor de jeans por más de 6 años en el sector, le contó a los micrófonos de Caracol como poco a poco se va quedando solo, pues sus compañeros no han podido continuar.

“El compañero mío del frente hace más de un año que se fue y ahí había una venta de pantalones y después una venta de licras, pero no le dio resultado y desocuparon. Y mi compañera de al lado tiene una semana sin venir porque van a desocupar el local ya que la venta está muy pesada. Ahorita está muy sola la ciudad de Cúcuta”.

Entre los factores determinantes de este golpe de consumo, se encuentran el flujo limitado de compradores mayoristas venezolanos por la situación fronteriza y la baja del dólar, ya que eran los compradores en potencia para revender en su país los productos cucuteños. Esto no sólo ha permeado la economía de los comerciantes, sino también de los empleados que han sido despedidos.

Yoskar Mejía, vendedor de un local de zapatos en el Centro Comercial Minitiendas, habló sobre la conversación que tiene con los clientes que no han regresado a su establecimiento.

“Muchos clientes me han dicho que no me están comprando porque no les sirve comprarme, ya que en su país les sale hasta más barato que comprar acá”. También comentó “desde los cinco años que comencé yo siempre he tenido empleados, y llevo tres meses estando solo, yo nunca había estado así.”

Las empresas reconocidas tampoco se salvan, como es el caso de la tienda de zapatos y chaquetas de cuero Pelz, quién también le contó a los micrófonos de Caracol Radio que tienen en venta el establecimiento con los artículos, porque se encuentran al borde de la quiebra.