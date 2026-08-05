Organizaciones sociales siguen reclamando justicia por caso Dimar Torres

Cúcuta

Luego de la captura del coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita, condenado a 40 años de prisión por el homicidio del firmante del Acuerdo de Paz Dimar Torres, fue capturado en Bucaramanga por unidades del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, organizaciones sociales se pronunciaron reclamando justicia.

Junior Maldonado desde la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamat dijo a Caracol Radio que “después de siete años hoy la justicia nos da la razón, gracias a la oportuna movilización liderara por las comunidades para que este caso no quedara impune”.

Dijo el líder social que “la captura del coronel Amézquita representa un paso hacía la justicia. Ascamat denuncio este crimen desde el año 2029 y nunca dejo de exigir verdad, justicia y garantías de no repetición”.

“Logramos evitar un acto de impunidad , logramos evitar un acto de impunidad con Dimar Torres quien fue asesinado en Campo Alegre, municipio de Convención por miembros del Ejército Nacional” precisó.

El firmante de paz fue asesinado el 22 de abril del año 20109 con varios impactos de fusil en un hecho que durante el juicio, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía demostró que el entonces coronel Amezquita ordenó a militares bajo su mando asesinar a Torres.