Cens Epm lidera campaña para ahorrar energía

Norte de Santander

Desde este mes la empresa de energía en Norte de Santander CENS EPS empezó a revisar el comportamiento en el consumo de energía de la región.

La acción busca dar respuesta a las acciones que se han emprendido desde el gobierno nacional para intentar generar acciones preventivas por la llegada del fenómeno del niño.

Se prevé que la intensidad de este comportamiento ambiental se sentirá con gran intensidad en los meses de diciembre a marzo, por ello las autoridades energéticas han madrugado a controlar el consumo.

José Miguel Gonzáles, gerente de la compañía dijo a Caracol Radio que “tenemos cobertura de más de 653 mil usuarios en Norte de Santander, sur del Cesar y Morales en Bolívar.Pero no todos están cobijados con el programa de incentivos”.

Indicó que en este se excluyen usuarios de energía prepago, auto generadores solares, municipios afectados por el terremoto, y entidades oficiales.

Explicó además que los usuarios podrán seguir su comportamiento de consumo a través de la página web de Cens Epm y así responder a las recomendaciones que desde ya se vienen haciendo para reducir la demanda.