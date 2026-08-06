Autoridades de Cali y el Valle entregan parte de tranquilidad previo a la posesión presidencial

Cali, Valle del Cauca

Un parte de tranquilidad entregaron las autoridades de Cali y el Valle del Cauca al término del último consejo de seguridad previo a la posesión presidencial de Abelardo de La Espriella que se realizará este 7 de agosto en la Arena de la Universidad Santiago de Cali.

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Durante la reunión la gobernadora Dilian Francisca Toro, reiteró que se mantienen los controles de la Policía y el Ejército en los principales accesos a la capital vallecaucana y monitoreo desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) también en otros municipios.

“Tenemos antidrones en los sitios que son estratégicos, como el lugar de la posesión, la brigada y la fuerza aérea”, indicó.

Como parte de los resultados operacionales de las últimas horas, la mandataria destacó la incautación de cerca de media tonelada de explosivos en la vía Panamericana, la captura de una mujer que transportaba siete barras de pentolita en un bus de servicio público y las acciones adelantadas por el Ejército para contener el accionar de grupos armados ilegales en el departamento.

“Tenemos una alerta en Dagua, pero estamos muy blindados con la seguridad de la fuerza pública. En el sector de Tenerife, zona rural de Palmira, hubo un enfrentamiento entre el Ejército y la disidencia Adán Izquierdo, que logró ser contenido”, indicó la mandataria.

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El dispositivo de seguridad está conformado por más de 11.000 hombres y mujeres de la Policía, el Ejército, la Armada y demás organismos de seguridad, quienes permanecerán desplegados en Cali y el resto del Valle del Cauca para garantizar el desarrollo del evento.

A estas medidas se suman las restricciones decretadas por la Alcaldía de Cali para este 7 de agosto, entre ellas la ley seca entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, el Día sin Carro y sin moto entre las 7:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, además de la restricción al transporte de carga y otras disposiciones para reducir riesgos durante la posesión presidencial.

Las autoridades reiteraron que continúa vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir actos terroristas o facilitar la captura de quienes pretendan alterar el orden público durante este evento histórico para la ciudad y el departamento.