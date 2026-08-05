Día sin carro y sin moto, entre las nuevas medidas anunciadas en Cali para la posesión presidencial

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció nuevas medidas en materia de movilidad, para facilitar el desarrollo de la posesión presidencial de Abelardo de La Espriella, el próximo 7 de agosto y garantizar el desplazamiento de las delegaciones, los asistentes y la ciudadanía durante la jornada.

Medidas en la movilidad para Cali el 7 de agosto:

La principal decisión será la implementación del día sin carro y sin moto, que regirá entre las 7:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, con excepciones para los vehículos de servicios de salud, las delegaciones oficiales, los medios de comunicación y las personas que tengan viajes programados, quienes deberán presentar su respectivo tiquete ante las autoridades competentes.

Como parte del plan para garantizar el transporte de los caleños, el mandatario confirmó que el MIO será gratuito durante esa jornada para los usuarios que ingresen con la tarjeta oficial del sistema.

Más de 700 agentes de tránsito estarán encargados de ejecutar el dispositivo de movilidad diseñado para antes, durante y después de la ceremonia de posesión. Los funcionarios coordinarán los cierres viales y desvíos, principalmente en inmediaciones de la Universidad Santiago de Cali, escenario donde de La Espriella juramentará ante el Congreso.

Restricciones en colegios para el día de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella:

Además, anunció que los colegios oficiales no tendrán clases presenciales el 6 de agosto, con el propósito de facilitar los preparativos y la logística del evento.

Eder recordó además que, dentro del dispositivo de seguridad ya anunciado para la posesión presidencial, desde el 6 de agosto estará prohibido el vuelo de drones en Cali y municipios aledaños, así como el transporte de escombros y cilindros. También se restringirá la venta de combustible, que únicamente podrá realizarse directamente a los vehículos. Estas medidas complementan el operativo de seguridad dispuesto para la ceremonia.

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