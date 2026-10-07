En Cali cayó presunto jefe del ELN señalado de homicidios, extorsiones y quema de tractocamiones

La Policía capturó en Cali a Dilson Vente Alegría, alias “Mi Sangre”, señalado de ser jefe de una comisión del Frente Luis Carlos Cárdenas del ELN, estructura con presencia en Buenaventura, Valle.

“Según la investigación, llevaría más de 10 años vinculado al ELN y estaría relacionado con el manejo de rentas criminales provenientes de la extorsión y la minería ilegal, además del control de corredores de movilidad entre Valle del Cauca y Chocó”, explicó el coronel Amaury Aguilera, comandante Policía Valle.

Las autoridades también investigan su presunta participación en varios hechos violentos ocurridos en 2025. Entre ellos está una confrontación armada contra la Armada Nacional, registrada el 4 de octubre; un doble homicidio ocurrido el 28 de agosto en el corregimiento de Zabaleta, y la incineración de seis tractocamiones el 16 de julio en la vía que comunica a Loboguerrero con Buenaventura.

La captura se produjo durante un allanamiento realizado en el barrio Compartir, en un operativo adelantado por unidades de la SIJIN, SIPOL y el Grupo de Operaciones Especiales, GOES.

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Durante el procedimiento fueron incautados una pistola, tres proveedores —uno para fusil—, munición de diferentes calibres, dos teléfonos celulares y elementos de intendencia.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas, de uso restringido de las Fuerzas Militares, partes o municiones.