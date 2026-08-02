Cali: autoridades reiteran llamado a denunciar amenazas terroristas previo a posesión presidencial

A pocos días de la posesión presidencial, las autoridades reiteraron el llamado a los caleños para denunciar cualquier amenaza terrorista, situación sospechosa o actividad que pueda poner en riesgo la seguridad de la ciudad.

La Policía Nacional recordó que está habilitada la Línea contra el Crimen 321 394 5156, disponible las 24 horas y con garantía de confidencialidad, para entregar información sobre posibles riesgos, presencia de personas sospechosas, vehículos abandonados o cualquier hecho que pueda afectar la tranquilidad de los ciudadanos.

La Alcaldía de Cali mantiene una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información efectiva que permita prevenir, anticipar o neutralizar acciones terroristas o planes criminales que pretendan alterar el orden público.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó que llegarán a Cali cerca de 5 mil uniformados adicionales para reforzar la seguridad durante la posesión presidencial. Con este apoyo, el área metropolitana contará con cerca de 11 mil integrantes de la Fuerza Pública, entre Policía y Ejército.

El dispositivo contempla puestos de control, vigilancia aérea, vehículos blindados, drones y tecnología especializada. El Ejército desplegará camiones, camionetas, vehículos blindados y motocicletas; mientras que la Fuerza Aérea apoyará con helicópteros, aeronaves, drones y sistemas antidrones. La Armada Nacional realizará vigilancia en el Pacífico colombiano.

Además, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad.

Entre tanto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que las movilizaciones pacíficas tendrán todas las garantías, pero advirtió que las autoridades no permitirán actos vandálicos ni alteraciones del orden público.